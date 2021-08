Vučević: Želimo da se pripadnici svih nacionalnih manjina osećaju ravnopravnim i uvaženim kao i svi ostali građani

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posetio je „Bunjevačku kuću“ koja se nalazi u Ulici Petra Kočića br. 1 gde je razgovarao sa predsednikom Saveza bačkih Bunjevaca Mirkom Bajićem i predsednicom Nacionalnog saveta Bunjevaca Suzanom Kujundžić-Ostojić.

- Želimo da se pripadnici svih nacionalnih manjina u našem gradu osećaju ravnopravnim i uvaženim kao i svi ostali građani i uvek ćemo biti tu da saslušamo njihove želje i sagledamo mogućnosti realizacije istih. Naši sugrađani Bunjevci su dobili svoje mesto okupljanja, odnosno kuću u najstarijem delu grada sa bačke strane, na Podbari, kao konkretan vid institucionalne podrške. Ustupanjem na korišćenje ovog gradskog prostora, doprinosi se očuvanju kulturnog identiteta i osobenosti Bunjevaca. Pored kulturnih sadržaja, ovaj prostor će imati još jednu lepu namenu, a to je pružanje smeštaja za studentkinje koje pohađaju studije na Univerzitetu u našem gradu. To je još jedna potvrda onoga što svi volimo da ističemo, a što se u praksi ne primenjuje jednako, a to su poštovanje i razvijanje multikulturalnosti, raznolikosti i multikonfesionalnosti. Taj spektar šarolikih kultura treba da čuvamo i razvijamo kao jedinstvenu lepezu različitosti kojom se ponosimo, jer krasi ove prostore vekovima – rekao je gradonačelnik Vučević.

Predsednik Saveza bačkih Bunjevaca i predsednik Bunjevačkog kulturnog centra u Novom Sadu Mirko Bajić se zahvalio Gradu Novom Sadu na višegodišnjoj podršci i saradnji, koja se posebno ogleda u kulturnom predstavljanju Bunjevaca u gradu.

- Mi smo ovaj prostor nazvali „Bunjevačka kuća“ jer želimo da naglasimo činjenicu da su njena vrata širom otvorena svim našim ustanovama, pojedincima, a naročito mladima koje želimo da podstičemo da se ovde okupljaju, druže i realizuju projekte, da zajedno negujemo našu tradiciju – istakao je Mirko Bajić.

