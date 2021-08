Na severu sunčano, u ostatku zemlje kiša i grmljavina: Temperatura do 29 stepeni

Na severu Srbije danas će biti pretežno sunčano, u ostalom delu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički Hidrometeorološki Zavod.

Po podne se očekuje postepeno razvedravanje. Vetar slab do umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni.

Jutarnja temperatura od 16 C do 19 C, a najviša dnevna od 25 C do 29 C.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i suvo, sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, severozapadni.

Jutarnja temperatura oko 18 C, a najviša dnevna oko 27 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, tokom vikenda i u ponedeljak očekuje se pretežno sunčano i toplije.

U ponedeljak na severu i u planinskim predelima, a u utorak i sredu i u ostalim krajevima uz promenljivu oblačnost, malo svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Zatim do kraja perioda pretežno sunčano i toplo.

