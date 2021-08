NA SNAZI UPOZORENJE ZA CELU SRBIJU! Ponovo najavljene vrućine, a već početkom naredne nedelje stiže preokret

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće 32 stepeni Celzijusa.

U Srbiji i Beogradu danas će biti pretežno sunčano i toplije.

Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni, uz jutarnju temperaturu od 13 do 18 stepeni i najvišu dnevnu od 31 do 34 stepena.

U Beogradu će jutarnja temperatura biti oko 18 stepeni, a najviša dnevna oko 32 stepena.

Prema prognozi, do 14. avgusta biće pretežno sunčano, u ponedeljak uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima, a u utorak ponegde i u ostalim krajevima sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Temperatura će tokom celog perioda biti iznad prosečnih vrednosti, a najtopliji dan biće nedelja sa temperaturom u većini mesta preko 35 stepeni.

Inače, do nedelje će na snazi biti upozorenje na visoke temperature koje će se kretati do 37 stepeni Celzijusa. U nedelju će u celoj Srbiji, a na jugu od ponedeljka do srede biti veoma toplo, sa maksimalnom temperaturom do 37 stepeni.