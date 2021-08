RHMZ UPOZORAVA NA NOVI TALAS VRUĆINA: Upaljen meteo-alarm, evo kakvo će vreme biti naredne sedmice

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno jak. Jutarnja temperatura od 12 do 22 C, najviša dnevna od 34 do 37 C.

Krajem dana i tokom noći, na severu Vojvodine, uz promenljivu oblačnost, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severozapadni.

U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren jugoistočni, tokom noći u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22 C, najviša dnevna oko 36 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se očekuje pretežno sunčano i u većini mesta suvo, samo u ponedeljak po podne tek ponegde u planinskim, a u sredu i u ostalim krajevima uz promenljivu oblačnost kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom.

Na severu i zapadu zemlje biće malo svežije, ali će i dalje biti toplo sa temperaturama iznad prosečnih vrednosti, a u ostalim krajevima će se do srede zadržati veoma toplo, od 34 do 37 C.

