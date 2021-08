Ministar Vulin: Insistiraću na pooštravanju kaznene politike prema svima koji izazovu požar (FOTO)

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je danas, prilikom obilaska Pčinjskog upravnog okruga, u kome je u poslednjih pet dana zabeleženo više od sto požara na otvorenom, da će insistirati na pooštravanju kaznene politike prema svima koji svojim nemarom, nehatom i nepažnjom izazivaju požare.

„Od 25. jula do danas Srbija se suočila sa više od 850 požara na otvorenom. To govori koliko smo neodgovorni, koliko ne razmišljamo, koliko sistemski nismo našli odgovor na one koji ne vode računa ni o sebi, ali ni o drugima“, istakao je ministar Vulin posle obilaska područja koja su bila zahvaćena požarima i sastanka sa rukovodiocima Okružnog štaba za vanredne situacije.

Naglasio je da svi oni koji izazivaju požare nehatom i nepažnjom moraju da znaju da će biti pronađeni i da će biti odgovorni za sve što su uradili i materijalno , ali i na svaki drugi način.

"Samo u Pčinjskom upravnom okrugu od 2. avgusta do danas zabeleženo je više od 100 požara na otvorenom na čijem je gašenju angažovano 500 vatrogasaca i više od 100 vozila, koji su povučeni iz čitave Srbije da bi ovde rešavali problem koji su napravili neodgovorni pojedinci, koji nisu razmišljali da to što zapale strnjiku može da zapali čitavo selo, nekoga liši života", istakao je ministar Vulin.

On je ukazao na to da u ovom trenutku u Pčinjskom okrugu nema požara koji su opasni, ali i upozorio da ćemo ih imati ukoliko se nesavesni pojedinci budu ponašali na ovaj način i da to niko neće moći da spreči.

„Insistiraću na tome da se promeni kaznena politika, a naravno Sektor za vanredne situacije i Ministarstvo unutrašnjih poslova učiniće sve da budemo uvek spremni i sposobni da pomognemo i da zaštitimo sve naše građane“, naglasio je ministar Vulin.

Ministar je dodao da pripadnici Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice značajno pomažu i na gašenju i lokalizaciji požara u Severnoj Makedoniji.

V.D. načelnika Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić ukazao je da je trenutno na teritoriji Pčinjskog upravnog okruga aktivno šest požara, tri u Bosilegradu, dva u Vranju i jedan u Bujanovcu i naglasio da trenutno nema opasnosti po živote i imovinu građana.

Istakavši da je situacija u Srbiji po pitanju požara stabilna, Čaušić je apelovao na građane da u ovim vrelim danima budu maksimalno oprezni i zahvalio se svim vatrogascima-spasiocima na ogromnom trudu i radu uloženom da saniraju sve ove požare.

Čaušić se zahvalio i ministru Vulinu na podršci istakavši da će se pripadnici Sektora za vanredne situacije truditi da još brže i efikasnije zaštite živote i imovinu građana Republike Srbije.

Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković ukazao je da su od 2. avgusta na teritoriji Vranja bila 23 požara i da je najopasniji bio u prigradskom naselju u donjem delu grada, koji se izuzetnom velikom brzinom širio i pretio da dođe do samih domaćinstava.

„Zahvaljujući sinhronizovanoj i koordiniranoj akciji svih službi, pre svega Sektora za vanredne situacije, lokalnih i republičkih javnih preduzeća, dobrovoljaca i meštana uspeli smo da lokalizujemo taj požar“, rekao je Milenković koji se zahvalio Ministarstvu unutrašnjih poslova i ministru Vulinu na podršci.

Načelnik Pčinjskog upravnog okruga Srećko Pejković istakao je da u požarima koji su zadesili Pčinjski okrug na sreću nije bilo ljudskih žrtava, ali da je naneta velika materijalna šteta.

