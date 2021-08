'AKO BUDE JEDAN ODSTO, JA ČASTIM' Šekler otkrio da uskoro SKAČE BROJ zaraženih: Ko se nije vakcinisao, ČEKA GA PAKAO!

Ocenio je da će početak školske godine biti trenutak kada se može očekivati drastičan skok broja zaraženih.

Manifestacije sa okupljanjem velikog broja ljudi poput Egzita, koji je posetilo 200.000 ljudi, nisu uticale na povećanje broja novoobolelih od virusa kovid 19, jer su se oni okupljali napolju uz poštovanje epidemioloških mera, izjavio je danas virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta iz Kraljeva Milanko Šekler.

On je rekao da to pokazuje koliko je značajna vakcinacija i testiranje, što, kako je istakao, međutim, to dobrom delu stanovništva još uvek nije jasno. Dodao je i da je mala verovatnoća i da su zarazu doneli turisti kolji su se vratil sa letovanja.

- Oni su tamo bili na otvorenom, na plaži, a u Grčkoj i Turskoj se strogo poštuju mere u restoranima, uz stalnu dezinfekciju ležaljki i suncobrana kojise koriste - rekao je Šekler za Tanjug, a prenose Novosti.

Ocenio je da će, međutim, početak školske godine biti trenutak kada se može očekivati drastičan skok broja zaraženih.

- Sada dijagnostikujemo oko 600 zaraženih dnevno i to usred toplote i visokog UV zračenja i pre perioda kada deca kreću u školu, a odrasli se vraćaju na posao, gde će svi da budu u zatvrenom. To je momenat koji će da pokrene novi skok broja zaraženih - rekao je Šekler.

On ističe da su vakcine presudne u borbi protiv virusa, jer on iako mutira i povećava prenosivost, izaziva sve slabiji patogeni efekat.

- Ja sam rekao da je to što se pojavila delta (soj) vrlo dobra vest, jer je potvrđeno da ona ne izaziva veću smrtnost i težu kliničku sliku i patogenost. Ali, onaj koji se nije vakcinisao, nemoj da računa da ako se zarazio deltom da će to da bude blaže. Neće. Za njega neće. NJima je sasvim svejedno da li su se zarazili alfa ili delta virusom, oni će da prolaze kroz isti pakao - bio je izričit Šekler.

Ovaj stručnjak je uveren da obavezna vakcinacija dece kao uslov da mogu da pohadaju školu neće dati rezultat.

- Po meni je suludo očekivati da imaš odziv na vakcinaciju dece kad nema odziva roditelja te dece. Ako imate u delu populacije u koji spadaju roditelji te dece 25 odsto vakcinisanih, kako očekujete da će obuhvat vakcinisanja dece od tih roditelja da bude veći. Čak i tamo gde je jedan roditelj vakcinisan a drugi nije, neće biti efekta. Ako bude jedan odsto vakcinisane dece, ja ću da častim - rekao je Šekler.

Dodao je da nema smisla u takvim okolnostima organizovati nastavu za svakog stotog učenika, a i da nema vremena za vakcinaciju učenika, jer da to počne odmah, tek sredinom septembra bi deca bila zaštićena.

- Što se tiče poslaska u školu, bilo bi jako važno da se koriste ovi lepi dani i da provetrenost učionica bude vrhiunska, a da prozori budu otvoreni i cele noći. Poslednji radovi pokauzuju da to daje neverovatne efekte - rekao je ovaj stručnjak.

Šekler je ocenio da bi u ugostiteljskim objektima mogao da se primeni sistem kao i na velikim manifestacijama.

- To znači da kafa može da se popije šamo uz potvrdu da o vakcinisanju, preležanom virusu ili negativan test i uz poštovanje pravila o ograničenju broja gostiju i provetravanje restorana - rekao je Šekler.