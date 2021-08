I DANAS NESNOSNE VRUĆINE: RHMZ poslao još jedno VAŽNO UPOZORENJE, UPALJEN METEO ALARM!

Danas i sutra u južnim i istočnim krajevima Srbije veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 do 37 stepeni, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

U većini krajeva Srbije danas će biti pretežno sunčano, a na jugu i istoku veoma toplo sa temperaturom do 37 stepeni. Posle podne u planinskim predelima moguće je noblačenje ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 13 do 22, a najviša od 31 do 37 stepeni.

Zbog visokih temperatura danas je u nekim delovima Srbije upaljen narandžasti meteo alarm.

Kada je reč o UV indeksu, u većem delu Srbije je u kategoroji opasna i veoma opasna pojava i označen je brojevima sedam i osam.

I u Beogradu još jedan pravi letnji dan - biće sunčano i toplo. Posle jutarnjih 22, temperatura će tokom najtoplijeg dela dana dostići 33 stepena.

Iste vremenske prilike biće i u Novom Sadu, uz malo nižu temperaturu - najviša dnevna iznosiće 32 stepena. Sa 37 stepeni, Niš će danas biti najtopliji grad u zemlji.

Prema prognozi RHMZ, najtoplije će biti u Nišu, Prištini i Negotinu.

I narednih dana očekuje se više sunca nego oblaka, uz ponegde lokalne pljuskove.

