BEOGRAĐANKA SE NEPRIJATNO IZNENADILA NA PLAŽI U CG: Nije očekivala da ovo naplaćuju, a kada je pitala za ležaljke usledio novi šok

Pored svih nedaća i zabrana sa kojima smo navikli da živimo, veliki broj Srba je i ove godine skupio crkavicu i otišao na crnogorsko primorje u potrazi za mirom i odmorom.

Nažalost, mnogo toga nije kao što je bilo pre nekoliko sezona, pa letovanje sve više postaje stvar prestiža.

Utisci iz Crne Gore su šarenoliki. Jedni kažu da je sezona propala i da gužve nema, drugi nemaju gde da nađu parking od turista, a bilo je i onih kojima su cene došle kao hladan tuš. Biljana K. (31) iz Beograda otišla je u Dobrotu, malo naselje na obali Bokokotorskog zaliva. Iako ovde živi svega nekoliko hiljada ljudi i svi su uglavnom lokalci, to ih ne sprečava da podignu cene tokom letnjeg perioda.

Naime, Biljana se neprijatno iznenadila kada je čula šta su Crnogorci počeli da naplaćuju i ovo do sada sigurno niste čuli.

- Počeli su da naplaćuju tuširanje na plaži 80 centi, videli smo to na nekoliko mesta u Crnoj Gori, ležaljke koštaju na nekim plažama od 50-80 evra - kaže Beograđanka koja je po dolasku u Dobrotu doživela šok na jednoj plaži.

Za razliku od našeg turiste koji je sa devojkom u Herceg Novom plaćao ležaljke od 8-15 evra, Biljani su rekli da su sve ležaljke u Dobroti rezervisane do 15. avgusta! Ovo je samo jedan u moru primera koji su ljudima pokvarili odmor, a najveći utisak uvek ostave cene.

Za desetodnevno letovanje u ekskluzivnim hotelima sa pet zvezdica na Crnogorskom primorju za dve osobe treba izdvojiti u proseku do 3.000 do 6.000 evra. S druge strane, privatni smeštaj za jednu osobu u Budvi košta od 12 do 20 evra, naravno cena varira od blizine plaže i uslova u samom apartmanu. Za noćenje u privatnom smeštaju u Sutomoru platićete od 8 do 12 evra, u Dobrim vodama od 10 do 15 evra, a u Bečićima od 15 do 20 evra i više.

Možda vas cifre neće iznenaditi, ali sve zavisi od toga koliko ste novca spremni da potrošite. Cene namirnica su, prema rečima naših turista, za 15-20 odsto veće nego u Srbiji. Na sve to dodajte naplaćivanje tuširanja, ležaljki, suncobrana i ulaza u različite objekte i dobijate cifru od koje će vam se zavrteti u glavi. Ruku na srce, sve se lakše preboli uz pogled na more i omiljeno piće u ruci.

