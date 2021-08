TIODOROVIĆ NAKON DRASTIČNOG SKOKA BROJA ZARAŽENIH KORONOM: Evo da li se i kada očekuje POOŠTRAVANJE mera

Prof. dr Branislav Tiodorović kaže da je drastični skok broja zaraženih od 921 za 24 sata očekivan, da sednica kriznog štaba tim povodom još nije zakazana, ali da smo opasno blizu pooštravanju mera.

Ovo smo i očekivali, a vrlo je moguće pooštravanje mera tako da se smanje okupljanja, broj ljudi na utakmicama, manifestacijama, festivalima, da se ograniči rad noćnih klubova, kafana, ugostitelja. Ali o svemu tome odlučuje krizni štab, koji ne činimo samo mi iz medicinskog dela, i čija sednica još nije zakazana. Čak 90 odsto zaraženih imaju delta soj, koji se mnogo brzo širi, a ovolikom broju pozitivnih nisu doprineli samo povratnici s mora, već i brojne svadbe i veselja, na kojima ima i dosta naših ljudi koji rade u inostranstvu.

Srbija je puna i gastarbajtera i povratnika s odmora iz inostranstva - kaže Tiodorović i dodaje da je još ranije hitno trebalo početi s rigoroznim kontrolama, koje treba da sprovodi sanitarna inspekcija i komunalna milicija, i to da se kontroliše da li se nosi maska u zatvorenom, da li se poštuje obavezno rastojanje od 1,5 m do 2m i u zatvorenom i na otvorenom.

Upitan da li će biti zabranjeni Sabor trubača u Guči, koji počinje u petak i Bir fest, čiji je start 18. avgusta, budući da smo na korak od 1.000 zaraženih na dan, Tiodorović kaže:

- Treba da se u potpunosti pridržavaju protokola, koji su jasni, i neće biti nema problema. A to znači da puštaju samo one koji su vakcinisani ili s negativnim PRC ili antigenskim testom, i da stalno kontrolišu sprovođenje mera - istakao je on.

Prof. Tiodorović ističe da nam je sada potrebna maksimalna pažnji i oprez, ali nikako panika jer povećanje broja pozitivnih nije praćeno istim povećanjem brojem hospitalizovanih, budući da u bolnicu mora svega 1-2 odsto inficiranih. - Trudimo se i da školska godina normalno počne i svakako će normalnije biti u opštinama u kojima je obuhvat vakcinacije veliki, dok sam za to da se tamo gde je rizik od zaražavanja veći, odnosno vakcinacija manja, vidi kako je najbolje organizovati nastavu da bude bezbedna za đake. Ljudi moraju da shvate da je jedini način da rešimo problem da se pojača vakcinacija jer delta soj je, ponavljam, kod 90 odsto inficiranih.