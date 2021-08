NASTAVLJA SE VRELI TALAS! RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE - Ova tri dana će biti najtoplija, a evo kada stižu OSVEŽAVAJUĆI PLJUSKOVI!

U subotu ponegde na istoku i jugoistoku, a od nedelјe do utorka (15-17.08.) u celoj zemlјi biće veoma toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 35 do 37, upozorio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Inače, u Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vreme, sa temperaturom do 34 stepena. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 31 do 34, vetar slab do umeren, istočni.

U sredu i četvrtak uz promenljivu oblačnost mestimično kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u severnim, zapadnim i centralnim krajevima.

Biometeorološka prognoza za petak Pobolјšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući glavobolјa i promenlјivo raspoloženje.

