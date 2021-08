ROĐENDAN KOJI JE PODELIO SRBIJU: Monahinje imale blagoslov episkopa žičkog za odlazak na proslavu

Kaluđerice manastira Jovanje koje su pevale i igrale pod šatrom za odlazak na tu proslavu rođendana imale su dozvolu episkopa žičkog Justina, saznaju mediji.

Monahinje koje su na proslavi prvog rođendana u Gornjem Milanovcu zapevale i zaigrale uz pesmu „Koktel ljubavi“ Nedeljka Bajića Baje za veselje su imale blagoslov episkopa žičkog Justina.

Video objavljen na društvenim mrežama na kojem se vidi kako su se lepo opustile dok pevaju „O, ona i ja / o, i ja i ti / o, svi zajedno / u koktelu ljubavi“ podelio je javnost. Mnogi su u komentarima naglašavali da to nije ništa skandalozno i da je veoma simpatično, ali bilo je i onih koji su žestoko kritikovali takvo ponašanje dve žene u mantijama.

Uznemirene

Njih dve su monahinje u kablarskom manastiru Jovanje, ali kada smo pokušali da razgovaramo, jedna meštanka koja pomaže sestrinstvu rekla nam je da one ne mogu da govore bez odobrenja iz Eparhije žičke.

- Monahinje su prilično uznemirene komentarima dela javnosti koji osuđuje njihovu radost, pesmu i igru na porodičnom veselju. Dve monahinje koje se vide na snimku imale su blagoslov vladike žičke eparhije da budu na tom veselju - rekla nam je žena bliska monahinjama u Jovanju:

Po blagoslovu vladike, monahinje inače odlaze na krsne slave i druga veselja kod bliskih rođaka, kao što i oni dolaze u manastir. Ljudi čistog srca njihovu pesmu i igru nisu osudili, to je jedino što još mogu da dodam, ali njihov duhovni mir je ipak narušen.

U više navrata pokušali smo da dobijemo i komentar episkopa Justina, ali na poznate nam brojeve telefona niko se nije javljao. Inače, sve monahinje manastira Jovanje juče su bile na svojim redovnim poslovima. One ustaju u zoru, a nakon jutarnje molitve svaka odlazi na svoja zaduženja.

Ispoštovale domaćina

- Sinu smo pravili prvi rođendan i jedna od monahinja je moja tetka. Pozvali smo ih na veselje sa najbližom rodbinom. Svi su bili oduševljeni što ih vide jer ih, osim u manastiru, retko gde mogu sresti - rekao je za Rinu Igor Markeljić, domaćin veselja u Gornjem Milanovcu.

On kaže da su njih dve skoro sve vreme sedele, bile su veoma ljubazne, nasmejane i razgovarale sa svima. Nisu pile alkohol.

- U jednom trenutku su ustale da ispoštuju nas kao domaćine i zaigrale uz te dve do tri pesme, ne znam ni da li je to sve potrajalo petnaest minuta. Pevač je prišao do njih i tada su nastala ta dva snimka. Pošto je proslava bila u užem krugu, nismo ni očekivali da može doći do ovakve situacije - kaže Igor.

Teolozi su istakli da ovakvo njihovo ponašanje nije greh i da su zamonašena lica takođe samo ljudi koji imaju pravo da se ponekad opuste, kao i da sporne pesme nisu nikoga vređale. Igor dodaje da svi oni koji su bili izrevoltirani snimkom koji su pogledali, da samo jednom odu u manastir u kom godinama žive ove dve monahinje, nikad nijednu ružnu reč o njima ne bi rekli.