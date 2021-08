MINISTAR MOMIROVIĆ: Auto-put od Surčina do Beograda do oktobra 2022. godine!

Uveren sam da ćemo do oktobra 2022. godine stići da završimo deonicu puta od Novog Beograda do Surčina, a u naredne dve do tri godine broj auto-puteva i brzih saobraćajnica u Srbiji će se udvostručiti, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović tokom današnjeg obilaska radova na deonici puta Novi Beograd - Surčin, nove gradske magistrale koja će povezati Beograd sa auto-putem "Miloš Veliki".