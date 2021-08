VREMENSKI ROLERKOSTER! Naredna tri dana paklene vrućine, a onda sledi EKSTREMNO ZAHLAĐENJE: Do kraja meseca turbulentno vreme (FOTO)

Do utorka nas očekuje veoma toplo vreme, a zatim sledi osetna promena vremena, lokalne padavine i jače osveženje, najavio je profesor geografije i meteorolog iz Novog Sada Marko Čubrilo na Fejsbuku.

Kako ističe, drugi deo sledeće nedelje biće bez vrućina uz vrlo sveže noći. Oko 22. avgusta ponovo toplije ali bez tropske vrućine, dok bi posle 25. avgusta moglo uslediiti novo pogoršanje.

- U naredna tri dana u našem delu Evrope će strujati veoma topao vazduh, poreklom iz severne Afrike te će preovlađivati sunčano, ponegde i ekstremno toplo. Kako će se severnije od nas u sklopu prostranog ciklona sa centrom nad Baltičkim zemljama premeštati vlažan i nestabilan vazduh do krajnjeg severa regiona (severozapada i severa Hrvatske i severa Vojvodine) danas posle podne i sutra može doći manja količina vlažnog vazduha koja može usloviti lokalnu destabilizaciju atmosfere i pojavu retkih pljuskova. Nad ostalim predelima svakako suvo. Danas maksimum do 34 stepena, dok će sutra i u ponedeljak biti veoma toplo uz maksimume koji će se najčešće kretati do 37 stepeni Celzijusa, a ponegde na jugu regiona i oko 40 - navodi Čubrilo.

On dodaje da će do ponedeljka duvati slab vetar, a u ponedeljak južni i jugozapadni u pojačanju.

- Trenutna procena dinamike atmosfere sugeriše da bi se hladan front već u utorak pre podne počeo premeštati preko zapada i severozapada regiona donoseći jak, u zoni fronta na udare i olujan severozapadni vetar, osetno osveženje i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Front bi do kraja utorka prešao preko regiona, a proračun modela su pojačali signal za moguću slabu ciklogenezu nad središnjim Jadranom. Ukoliko se takva sinoptika zaista i realizuje, padavine će u noći ka sredi i u sredu tokom dana biti češće i jače nad središnjim i istočnim predelima kao i nad središnjem i južnom Jadranu, dok bi na zapadu uglavnom bilo suvo. Videćemo kako će se sinoptika menjati u narednih nekoliko dana, ali trenutno bi konačno i veći deo Jadrana, središnji i jugoistočni predeli mogli dobiti malo više kiše, ali nažalost sa jačanjem signala za kišu raste i verovatnoća vremenskih nepogoda - piše Čubrilo na Fejsbuku.

Objašnjava i da će u sredu nad središnjim i istočnim predelima biti relativno sveže uz maksimum samo do oko 19 stepeni Celzijsua, dok bi na zapadu i severu regiona bilo od 18 do 24 stepena Celzijusa, što je svakako jako osveženje u odnosu na ove dane.

- Drugi deo sledeće nedelje bi doneo stabilizaciju ali bi noćni miminumi mogli postati vrlo niski i ponegde u predelima preko 1600 mnv bi se mogli spustiti i ispod 5 stepeni Celzijusa. Dnevni maksimum uz još jako avgustovsko sunce u porastu i od narednog vikenda bi se trebao kretati od 25 do 30 stepeni. Prema trenutnim simulacijama do oko 25. avgusta uglavnom suvo i umereno toplo,a zatim je moguće novo pogoršanje i osveženje. Sumirano, do utorka se zadržavaju vrlo visoke temperature, zatim sledi osetno osveženje i prestanak ovako visokih temperatura. Količina i raspored padavina je još upitan i znaće se verovatno tek u ponedeljak.