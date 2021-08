BROJKE DO KRAJA NEDELJE IDU PREKO 1.500! Dr Kon upozorava na UBRZANJE epidemije: Plašim se! Jedan podatak poražava i za njega NEĆU DA BUDEM ODGOVORAN

Poboljšanje nije na vidiku, naprotiv – aktivnost virusa će nastaviti da se povećava, upozorava epidemiolog.

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon izjavio je za TV Pink da struka već mesec dana upozorava na porast korona brojki i ubrzanje aktivnosti virusa. Do kraja nedelje, kako kaže, očekuje se da prosek broja novozaraženih bude malo ispod 1.500.

- Imali smo manje brojke prvih dana u nedelji, a do kraja nedelje možemo da očekujemo i više od 1.500 zaražnih za 24 sata – kaže dr Kon.

Poboljšanje, dodaje, nije na vidiku, naprotiv – aktivnost virusa će nastaviti da se povećava, a tome na kraj mogu stati jedino sprečavanje kontakata i vrlo ozbiljne mere. Mere koje su na snazi, dodaje, nisu dovoljne i o njima će se raspravljati.

- Očekujemo direktne konsultacije i sednicu Kriznog štaba. Sve je poznato i ono što je dosada bilo na snazi je jedna mogućnost, a čini mi se da za kovid propusnice trenutno nema volje. Pitanje je i koliko bi bilo moguće implementirati ih, mada su one najracionalnije – kaže dr Kon za „Novo jutro“.

Zaoštriti poštovanje mera na skupovima

Kada je reč o javnim skupovima, dr Kon kaže da mora da se zaoštri kontrola sprovođenja mera. Kaže da smo na Exitu prošli relativno dobro, a da će se posledice (ne)poštovanja mera tokom sabora u Guči tek videti.

- Organizuju se razna slavlja koja ne mogu da se kontrolišu, pa je u takvim situacijama pitanje i ideja da li su kovid propusnice najbolje rešenje. Doći će na red i pitanje radnog vremena, kao i kako će se organizovati noćni klubovi. Iskreno, ja ne vidim razlog da oni ne rade ako se u njima okupljaju ljudi koji su vakcinisani ili koji su preležali kovid. Ipak, sada vidimo i da totalne zaštite i nema, što nam govori slučaj Izraela u kojem se dešava proboj imuniteta – kaže epidemiolog.

Izrael je, kaže, zemlja sa visokim brojem vakcinisanih, ali je imao import virusa kroz razne klastere iz inostranstva, kao i od sopstvenih turista. Odatle je krenuo proboj imuniteta.

- U uslovima kada su kontakti dovoljno dugi, šest meseci od poslednje doze vakcine, dolazi do proboja imuniteta. Važno je shvatiti da, kada nema epidemije, nema ni proboja imuniteta – ističe epidemiolog.

Treća doza 180 dana od druge doze (revakcine)

Na pitanje o trećoj dozi, Kon objašnjava da svako kome je prošlo 180 dana od revakcinacije može da se vakciniše trećom dozom. Postoje, kaže, prioriteti – osobe sa oslabljenim imunitetom, osobe sa određenim bolestima i zdravtsvenim stanjem koje zahteva terapiju koja naglo obara imunitet, svi oni koji su stariji od 70 godina, a ako su u kolektivnom smeštaju – svi stariji od 60 godina.

- To su oni koji bi morali da prime treću vakcinu – kaže Kon. Ovo je, kaže, preporuka, a svi koji izlaze iz okvira preporuke, mogu primiti treću dozu na lični zahtev, u skladu sa pravilnikom.

Koja vakcina treba da bude treća doza?

Pacijent i izabrani lekar zajedno odlučuju o tome koja vakcina će biti aplikovana treći put, kaže dr Kon. Dosad je, dodaje, uvek bilo da se pacijent vakciniše istom vakcinom, a ako iste vrste vakcine nema, onda se preporučuje bilo koja.

- Taj stav postoji već duže vreme – kaže dr Kon.

Dodaje da već postoje podaci da su Fajzer i AstraZeneka dobra kombinacija, a da se kod Sputnjika V insistira da treća vakcina bude ista kao prva komponenta. Kod kineske vakcine prva, druga i treća doza treba da su iste.

- Sinofarm je tehnologija kompletnog virusa, dok su ostale bazirane na „šiljak“ ili „spajk“ antigenu kojim se prodire u ćeliju – pojašnjava epidemiolog.

Očekujte poziv za treću dozu

Dr Kon je poručio građanima da očekuju poziv za treću dozu.

- Prvo će poziv dobiti ugrožene grupe, a potom će poziv za vakcinaciju dobiti redom građani, u odnosu na datum kada su primili revakcinu – rekao je Kon.

"Hoću da mi neko objasni zašto isturamo decu? Da ovo nisam rekao, pukao bih!"

Kaže da se plaši za nevakcinisane i da je jedan podatak poražavajući – da je samo 1 procenat vakcinisane dece, u odnosu na više od 50 odsto vakcinisanih odraslih.

- Ispoštovani su svi standardi za registraciju vakcine za starije od 12 godine, ta vakcina postoji u Srbiji i hoću da mi neko objasni koji je to razlog da decu isturamo! Glavno objašnjenje je da je kod dece oboljenje vrlo blago, a znamo da teži slučajevi postoje i kod dece – kaže dr Kon.

Ističe da su za ovaj procenat vakcinisane dece odgovorni pedijatri.

- Ja ne prihvatam nikakvu odgovornost za to što oni nisu vakcinisani, i to hoću da bude zabeleženo, zato o tome i govorim javno. Dakle, i pedijatar i roditelj se na ovaj način odlučuju za to da dete bude zaraženo i računaju na prirodni imunitet. Zašto, pitam?! To je veliko pitanje, a odgovor je, naslućuje se, da nešto nije u redu sa vakcinom, i to je najsnažnija antivakcinalna poruka koja se može poslati – kaže dr Kon.

Ističe da društvo koje se štiti od pandemije ne treba da ostavi decu nezaštićenu. Ovo je, kaže, njegovo lično uverenje koje je morao da podeli, jer bi u suprotnom „pukao“.