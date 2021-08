MALI TRUD U ČAST CERSKIM JUNACIMA! Loznički maratonac Aleksandar Kikanović trči do Tekeriša

U čast junaka sa Cera loznički ultramaratonac Aleksandar Kikanović će 19. avgusta istrčati relaciju od nove lozničke crkve Uspenja Gospodnjeg na Lagatoru do spomen-kosturnice u Tekerišu gde će biti obeležena 107. godišnjica slavne Cerske bitke.

Polazi u sedam sati ujutru, a za tri, tri i po sata planira da posle pretrčanih od oko četrdesetak kilometara stigne na cilj pre nego što bude završena državna manifestacija.

- Prošle godine prvi put sam trčao u čast heroja sa Cera, a sada ću to ponoviti sa namerom da svake godine na Preobraženje prevalim istu deonicu. To što su oni uradili pre nešto više od jednoga veka je neverovatan podvig, veličanstven primer junaštva, požrtvovanosti kakvu pokazuju ljudi koji brane svoju rodnu grudu, svoju porodicu, selo, otadžbinu. Odlučnost i upornost za divljenje, nisu se obazirali što je tolika sila bila protiv njih. To što ću istrčati maraton je nikakav trud u odnosu na njihovo delo i skroman način da im se bar malo odužim. Najmanje što možemo je da redovno posećujemo ovo mesto i nikada ne zaboravimo njihovu ogromnu žrtvu za slobodu naše Srbije – kazao je Kikanović.

Prošle godine je na cilj strgao noseći šajkaču i ogrnut zastavom sa likom Momčila Gavrića, njegovog zemljaka iz sela Trbušnice, najmlađeg vojnika Velikoga rata. Tada se sreo sa tadašnjim ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem, koji je bio oduševljen kada je čuo kako je Lozničanin došao do Tekeriša.

Inače, Kikanović redovno trči humanitarne maratone, a poslednji je istrčao 8. avgusta kada je prevalio 125 kilometara, od Loznice do Novog Sada, da na svoj način pomogne prikupljanju novca neophodnog za lečenje šestomesečnog Novosađanina Boška Guglete.

