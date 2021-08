ČLANOVI KRIZNOG ŠTABA I STRUČNJACI SLOŽNI: Kovid propusnice su NEOPHODNE - Da smo svi vakcinisani, živeli bismo normalno, ali pošto nismo...

Članovi medicinskog dela Kriznog štaba, ali i drugi ugledni lekari, pa javne ličnosti i političari, otvoreno se zalažu za uvođenje kovid propusnica i u Srbiji.

U mnogim zemljama širom sveta, poput Francuske, Grčke, Austrije, Izraela, Italije, delovima Nemačke i Španije, samo sa njima je moguće ući u zatvorene delove kafića i restorana, pozorišta, bioskope, muzeje, fudbalske stadione, tržne centre, negde čak i u gradski prevoz i na fakultete.

Zašto kovid propusnice još nisu zaživele u Srbiji nije teško odgonetnuti, pošto je to za deo stanovništva prilično nepopularan potez koji je u pojedinim zemljama doveo do uličnih demonstracija. Ipak, neko mora da skupi hrabrosti i preseče.

Ko bi sve mogao da dobije kovid propusnice

Kovid propusnice bi mogli da dobiju oni koji su vakcinisani sa obe doze, koji imaju negativan test na korona virus ili su preležali kovid-19 u prethodnom periodu. I postojale bi u dva oblika: papirnoj i elektronskoj koja bi, na primer, bila vidljiva na mobilnim telefonima.

- Da smo svi vakcinisani, mogli bismo da vodimo normalan život, ali pošto nismo treba napraviti tu razliku, da vakcinisani imaju slobodu kretanja, prisustvovanja raznim manifestacija, a za nevakcinisane bi morali da imamo rezultate testiranja na kovid 19. Za to bi rešenje mogle da budu kovid propusnice ili dokument sa informacijama o preležanoj bolesti, vakcinalnom statusu ili rezultatima testiranja. Demokratsko pravo svakog pojedinca je da sam odlučuje o svom zdravlju. Možeš se vakcinisati ili ne moraš. Međutim, nije demokratsko pravo da svojim ponašanjem narušavaš zdravlje drugih - rekla je nedavno članica Kriznog štaba dr Tanja Jovanović.

Jug Radivojević, direktor Beogradskog dramskog pozorišta, podržao je predlog gradskog sekretara za kulturu Ivana Karla da vakcinisani i oni sa negativnim testom mogu u teatar u punom ili nešto smanjenom kapacitetu. A za kovid propusnice otvoreno se zalažu i mnogi beogradski ugostitelji koji smatraju da bi to predstojećem periodu moglo da im spase posao.

Šta je potrebno za dobijanje?

- Uvođenje kovid propusnica, kako bi za ulazak u lokale bilo neophodno imati potvrdu o vakcinaciji ili negativan test, predstavlja dobro i realno rešenje, ali uz validan sistem kontrole. Egzit je pokazao da to može da funkcioniše ukoliko su nadležna tela koja kontrolišu adekvatno obučena. Važno bi bilo da to bude sprovođeno drastično, da budu kažnjavani oni koji ulaze u lokale bez ispunjavanja uslova, ali i oni koji im to omogućavaju - rekao je prof. dr Milanko Šekler.

Doktor veterinarskih nauka Milanko Šekler pročitao genom Covida 19

Kovid propusnicama praktično bi bilo ozvaničeno stanje koje ovog leta važi za ulazak na mnogobrojne festivale - od Egzita, preko Nišvila, sada Bir festa, a isti model najavljen je i za predstojeću Roštiljijadu u Leskovcu. Ako je tu bilo moguće uvesti, zašto ne bi i u kafiće, restorane, a posebno noćne klubove i diskoteke.

- Kovid propusnice su neophodne i očekujem da vrlo brzo budu uvedene. Oni koji su bili odgovorni i vakcinisali su se, sada ne treba da budu taoci onih koji nisu hteli da prime dozu. U isto vreme uveren sam da bi kovid propusnice ubrzale vakcinaciju - rekao je direktor DZ Savski venac i prvi čovek vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu, Zoran Bekić.

Ako ste zaštićeni, zašto da ne...

Dakle, umesto da se razmišlja o skraćivanju radnog vremena kafića i ugostiteljskih objekata, kao i zabrani svadbi i sličnih proslava sa više od 50 ljudi, jednostavno bi samo trebalo primeniti kovid propusnice.

- Zašto ne dozvoliti okupljanja i proslave za one koji su zaštićeni? Zašto ne bi mogle da se organizuju velike svadbe ako su svi zaštićeni? A oni koji nisu vakcinisani, da donesu test da su negativni - u više navrata je isticao dr Predrag Kon.

Kovid propusnica bila bi praktično ulaznica za ulaz na mnoga mesta. Do nje bi se najlakše i najjeftinije dolazilo ako se vakcinišete, a ako niste cepljeni morali biste da se testirate i taj rezultat bi, na primer, važio 72 sata što bi stajalo zapisano u ovom svojevrsnom korona dokumentu.

- Takozvane kovid propusnice koje omogućavaju ulaz u muzeje, pozorišta, zatvorene delove restorana, a koje su počele da uvode pojedine zemlje članice EU, su korisne - ocenila je nedavno i ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić i dodala “da je važno napraviti razliku između odgovornih i, kako je rekla, nevakcinisanih građana”.

Autor: