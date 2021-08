PRIMAĆEMO I ČETVRTU I PETU DOZU?! Naš epidemiolog otkriva NA KOLIKO ĆEMO SE VAKCINISATI, objasnio i kome imunitet NAJBRŽE OPADA

Zaštita nakon vakcinacije zavisi od mnogih faktora, između ostalog i od proizvođača.

Davanje treće doze vakcine protiv infekcije Kovid-19, počelo je u utorak, a do sada je veliki broj građana dobio poziv od eUprave.

Davanje treće doze vakcina za starije od 40 godina preporučeno je takođe i u pojedinim zemljama sveta, nakon preliminarnih dokaza da zaštitni efekat vakcine počinje da opada u roku od nekoliko meseci, navode mediji.

Koliko ćemo na kraju doza vakcina imati, da li vakcine protiv kovida treba usavršiti da zaštita traje duže i da li vakcine za svako tržište imaju isti zaštitni efekat?

Profesor dr Radmilo Petrović kaže da za sada niko ne može da zna koliko će na kraju biti revakcina protiv kovida, ali da on lično smatra da će sigurno biti četvrte doze.

- Ne znam koliko će ukupno biti doza, to samo Bog zna. Početak davanja treće doza vakcine u Srbiji je odavno najavljen i očekivaa, ja mislim da će biti i četvrta za izvestan period. Imunitet nije večan i trajan, već postepeno opada. Koliko brzo, to zavisi od vakcine, ali se zna da to što smo postigli sa dve doze može da štiti manje od godinu dana - kaže epidemiolog Radmilo Petrović.

On podseća da postoje vakcine gde je revakcinacija potrebna nakon izvesnog broja meseci ili godina.

- Na primer, deca koja primaju vakcinu protiv tetanusa ili dečije paralize, dobijaju prvu dozu u prvoj godini, pa u školskom dobu. To je pravilo u vakcinologiji koje podstiče i produžava imunitet. Razmak između doza je različit, ali smatra se da najduži imunitet daje vakcina protiv tetanusa, čija zaštita traje 10 godina i i štiti u 99 odsto slučajeva - objašnajva epidemiolog.

Vakcina protiv gripa je jedina koja se daje svake godine, jer imunitet opada.

- Nijedna vakcina nema doživotno dejstvo, računajući sve koje se koriste protiv zaraznih bolesti. Pokazalo se da imunitet najpre opada kod starijih i hronično obolelih. Zato, ako bude trebalo, biće i peta doza - kaže on.

Kako kaže, treća doza se po pravilu daje nakon šest meseci. Ima vakcina gde se imunitet gubi i nakon tri meseca, što proizvođači nerado objavljuju jer im ne ide u prilog, kaže epidemiolog.

Zaštita vakcine protiv korone treba da traje bar godinu dana i one se moraju usavršiti. Kineska vakcina ima aluminujum hidroksid koji se koristi u svim vakcina da bi produžio imuni odgovor, što znači da bi zaštita trebala da traje duže.

Prema rečima lekara, dešavalo se da imunitet od vakcine bude drugačiji kada su u pitanju različita tržišta, ali on smatra da sa koronom to neće biti slučaj.

- Na primer, za veliki kašalj i dečju paralizu postoje revakcine koje su savšeno neškodljive ali jako skupe, tako da se one koriste u zapadnim zemljama. S druge strane, u siromašnijim zemaljama koristile su su one manje efikasne - kaže dr Ivan Radosavljević.