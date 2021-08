ĐERLEK IZRIČIT: Apsolutno sam za KOVID PROPUSNICE - Uveo bih i OBAVEZNU VAKCINACIJU ZDRAVSTVENIH I PROSVETNIH RADNIKA!

Dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja je za uvođenje kovid propusnica, ali i obavezne vakcinacije zdravstvenih i prosvetnih radnika.

- Apsolutno sam za uvođenje kovid propusnica. Egzit i drugi festivali pokazali su se kao odlična stvar, tu nismo imali povećanje broja novoobolelih. I ne bih se složio s pričama da je to kažnjavanje nevakcinisanih zato što možete ući i ako priložite potvrdu da ste bolovali kovid 19 ili ste negativni na antigenskom testu. Ako bismo samo delili na vakcinisane i nevakcinisane, to je diskriminacija, a ovako ne bi bilo diskriminacije, a zaštitili bismo živote ljudi.

Potez s kovid propusnicama je potpuno opravdan i mnogo iskusnije i starije zemlje koje su vodile računa i o ličnom i o građanskom pravu su uvele kovid propusnice i to se pokazalo kao pozitivan potez. Zašto to i mi kao država ne bismo uradili - kazao je Đerlek i naveo da je to njegov lični stav, dodajući da bi plaćanje antigenskog testa u tom slučaju moglo bi da bude još jedna stimulacija za vakcinaciju, što bi pomoglo da ne produžavamo ovu agoniju i ne dozvolimo virusu da mutira.

Naveo je da i je njegov lični stav da bi trebalo uvesti obaveznu vakcinaciju zdravstvenih i prosvetnih radnika, a li da on o tome ne odlučuje.

- Treba da iskoristimo Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti jer je svega oko 50 odsto nastavnika vakcinisano i to može da bude ozbiljan problem u sprovođenju nastave. Krizni štab treba ozbiljno da razmisli kako će i zdravstveni i prosvetni radnici ući u ustanove gde obavljaju svoj posao jer bi bila katastrofa i nedopustivo da zdravstveni radnik zarazi pacijenta koji dođe da operiše, recimo, žučnu kesu ili da nastavnik zarazi učenika. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti nam daje dosta mogućnosti da ipak za te dve kategorije bude obavezna vakcinacija - rekao je Đerlek za TV Prva i dodao da je on pre tri dana sam primio treću dozu i to prvu komponentu Sputnjika V, koga je primio u dve doze i ispunio svoju građansku dužnost jer "septembar je mesec respiratornih infekcija, često ulazi u kovid bolnice, a i preporučeno je da svi zdravstveni radnici prime treću dozu".

Đerlek se nada će đaci krenuti u školu kao u stara dobra vremena jer onlajn nastava nije dala rezultate što se tiče kvaliteta znanja, što potvrđuje i upis studenata.

- Nadam se da ćemo ove godine makar 1. septembar dočekati tako da đaci budu u klupama, jer deci nedostaje socijalni aspekt, druženje, predavanje uživo. Međutim, moramo biti obazrivi i videti kako će tada biti epidemijska situacija. Krizni štab će doneti pravu i najkvalitetniju odluku za naše školarce, a da li će ona biti sledeće nedelje ili dan-dva pre početka školske godine, videćemo. Imajući u idu pogoršanje epidemiološke situacije vrlo je teško znati kako će biti za 10 dana, jer imamo rast boja novoobolelih, hospitalizovanih i pacijenata na respiratorima - naveo je Đerlek i dodao da je sigurno da će biti obavezno nošenje maske u školi, a podela na vakcinisane i nevakcinisane đake u ovom trenutku nije tema.

On je naveo i da je zdravstveni sistem u potpunosti spreman, da se radi se na proširenju kapaciteta, da imamo dovoljno kadra, lekova...

- Očekujem manji broj hospitalizovanih i ljudi koji će izgubiti život jer ipak nije isto septembar 2020. i septembar 2021. Iako nismo zadovoljni procentom vakcinacije, ipak smo prešli 50%, a i iskusniji smo. I ponovo apelujemo da se ljudi vakcinišemo dok se četvrti talas nije razbuktao jer tada neće imati efekta masovna vakcinacija - istakao je Đerlek.

