'PROPUSTILI SMO ŠANSU, OVO NAM JE SADA JEDINO REŠENJE' Lončar odlučan: Apsolutno DA za kovid propusnice! (VIDEO)

Ministar zdravlja se obratio medijima nakon sastanka sa direktorima kovid bolnica.

Sastanak ministra zdravlja Zlatibora Lončara i direktora kovid bolnica počeo je oko 10 časova, a nakon sastanka, ministar se obratio medijima.

Inače, epidemiološka situacija u Srbiji je loša i svakodnevno raste i broj zaraženih i broj hospitalizovanih.

- Situacija u kovid bolnici u Batajnici je alarmantna, jer nikada do sada nije bilo tako brzo popunjavanje kapaciteta kao u ovom talasu - rekla je zamenica direktorke te bolnice doktorka Jelena Veličković.

Ona je rekla da je 1. avgusta na lečenju u toj ustanovi bilo 32 pacijenta, a da ih je sada 268.

Lončar je izjavio da će se povećati broj kovid ambulanti i da moramo da se spremimo za naredne 3 nedelje.

- Povećao se broj korona pozitivnih i koji zahtevaju lečenje, a neki od njih i bolničko lečenje. Ono što smo danas morali da uradimo jeste da pripremimo sistem za ono što nas očekuje. Danas smo razgovarali, nikad ne potpcenjujući koronu, i više ne smatramo da možemo da predvidimo u kom pravcu će da ide, ali iz dosadašnjeg iskustva, moramo da se pripremimo za naredne tri nedelje.

Radi se o jednom delu ljudi koji će se vratiti sa puta - i u Grčkoj, i u Crnoj Gori, i u Albaniji i u Hrvatskoj - oni kreću ka Srbiji, moramo njih da zbrinemo, a moramo da zbrinemo i one koji će ovde saznati da su kovid pozitivni. Povećećemo broj kovid ambulanti na teritoriji cele Srbije. Smatramo da je poenta da nekoga na vreme dijagnostikujete. Kada krenemo da ih lečimo na vreme, imamo bolje rezultate.

Druga stvar koja je bitna jeste da pacijente koji nisu korona pozitivni mogu da koriste naše bolničke kapacitete. Nećemo ništa postići ako lečimo samo korona pozitivne. Imaćemo tako više ljudi koji će da umru jer nisu mogli da dođu do lekara, ili da dođu na preventivne preglede. Evo sada možete da procenite i da vidite koliko ima značaja što su napravljene dve bolnice - rekao je ministar zdravlja Lončar posle sastanka sa direktorima kovid bolnica.

- Sada možete da procenite koliko ima značaja da su napravljene dve bolnice za po četiri meseca, mislim na Batajnicu i Kruševac. A uskro će biti otvorena i bolnica u Novom Sadu - dodao je ističuči da bi bez njih pacijenti koji su korona negativni bili uskraćeni za negu.

Lončar je ocenio i da je jedna šansa propuštena.

- Imali smo dovoljno vakcina, imali smo ih na vreme, ali se nismo vakcinisali. Time smo dali koroni prostora da opstane, da mutira i da sad imamo sojeve za koje je pitanje koliko će reagovati na postojeće vakcine - kazao je.

Odgovarajući na pitanja novinara, Lončar je izjavio da će primiti treću dozu, a da će odlučiti koju će primiti uz savet dr Gorana Stevanovića.

"Da, apsolutno sam za kovid propusnice!"

Ističe da podržava ideju kovid propusnica, a da su za to i svi direktori kovid bolnica.

- Mi iz zdravstva verujemo u ovu ideju, u to da se napravi red i da se rizik smanji na minimum. Da, zalažem se za kovid propusnice i svi sa kojima sam pričao su za to. Mislim da je to jedino rešenje u ovoj situaciji, koliko god se neki bunili - kaže Lončar.

Dodaje da će ovo motivisati na vakcinaciju i one koji su dosad odbijali da prime dozu.