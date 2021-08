TOMIĆ O BJELOGRLIĆU: 'Neshvatljivo je da neko ko treba da pokaže VRHUNAC SVOG STVARALAŠTVA dozvoli da njime preovlada MRŽNJA!'(VIDEO)

Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za finansije i republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Skupštine Srbije, jučerašnji incident između glumca Dragana Bjelogrlića i reditelja Predraga Gage Nikolića ocenjuje kao veliki šok za Srbiju, jer je neshvatljivo da neko ko treba da pokaže vrhunac svog stvaralaštva dozvoli da njime preovlada mržnja, i da se to pretvori u polje politike.

Kako Tomićeva dodaje, u pitanju je dimenzija koja je prešla sa ličnog na politički identitet, i onda tu kreće instrument za Šolakove i Đilasove medije koje brane ovu vrstu divljaštva i nasilja.

- Imate dve strane koje ne misle isto o nekim stvarima, i to je poražavajuće, jer smo juče videli da je to udar na celokupnu srpsku javnost. Ono što je polje politike preuzelo, a to je tzv. elita, demokrate, Đilas, Šolak i njihovi sledbenici su na ovaj način pokazali kako oni vide budućnost.

Tomićeva dodaje da je i sam Dragan Bjelogrlić shvatio šta je uradio, i da to ne priliči ni umetnicima, niti je javnost u Srbiji zaslužila da se neko na ovaj način ophodi prema Predragu Gagi Antonijeviću.

- Treba da se osudi ovakav vid nasilja, i to očekujemo. Opozicioni lideri su pokazali šta misle o ovome, rekli su "Ruke ti se pozlatile" i ostalo... U mesecima pred nama, oni koji nemaju političke poene će se sve više služiti ovakvim stvarima, zato će građani videti šta će se dešavati, i neka vode računa za koga će glasati - dodaje Tomić.

Milan Babović, zamenik glavnog i odgovornog urednika "Večernjih novosti", ističe da je u pitanju bruka u dve ravni. Jedna je sa lične strane, jer je iako je Bjelogrlić glumac velikog imena, napravio je sebi najveću štetu. Kako babović dodaje, ponašanje koje je pokazao nije svojstveno ni prodavcima na ulici, jer je on to isto veče proglašen za glumca večeri, a to veče kada je trebao da primi nagradu, je proveo u pritvoru.

- Imate deo drugosrbijanske javnosti koja je percepirala Bjelogrlića kao predstavnika opozicione scene, a Gaga Antonijević, koji je zanemario karijeru u SAD, njemu Vučić nije bio potreban. Bio je ostvaren u Americi, ali je imao želju da ostvari ono što nas boli 70 godina - dodaje Babović.

Kako objašnjava Babović, Antonijević ne pripada "mejnstrimu" koji je ovde dominantan proteklih 20 godina, već je metafora čoveka koji je snimio pravi srpski film.

- Zahvaljujući jasnom opredeljenju države, on je razbio koncept tih snimanja filmova o groznoj Srbiji - priča Babović.

