PALMA VODI 1.000 POLJOPRIVREDNIKA IZ 35 GRADOVA I OPŠTINA SRBIJE U GRČKU OD 27. avgusta do 1. septembra

Predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma rekao je da ovako organizovano putovanje nije ništa novo za Jagodince, ali da prvi put vode poljoprivrednike iz 35 gradova i opština Srbije, njih ukupno 1.000.

- Za svako putovanje do sada, koje organizuje grad Jagodina, obezbeđivali smo donatore, za ovo putovanje donator je Jedinstvena Srbija sa većim procentom, a obezbedili smo i jedan manji broj donatora koji će nam pomoći da ovo putovanje realizujemo. 60 posto poljoprivrednika koji idu na put su iz Jagodine, a 40 posto iz još 35 gradova i opština Srbije. Oni će od 27. avgusta do 1. septembra boraviti u grčkoj regiji Pierija, u Paraliji i tamo će obići njihove kolege koje proizvode povrće u staklenicima, kao i jednu proizvodnju stočne hrane - rekao je Marković i dodao:

- Za ovo putovanje saglasnost je dao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Jedinstvena Srbija, koja je glavni donator novog putovanja, dobija mesečno određenu cifru para iz budžeta kao parlamentarna stranka i mi smo hteli da na najdirektniji način vratimo te pare onima koji pune budžet Republike Srbije. Nismo od tih para kupovali automobile, nismo hteli da čuvamo te pare za izbornu kampanju, da kupujemo kačkete, olovke i upaljače, već da poljoprivrednici, koji do sada nisu putovali, obiđu nekoliko gazdinstava u Grčkoj, u državi članici Evropske unije i da vide da tamo ne teče med i mleko.

Marković ističe da ono što je za njih iznenađenje je da veliki broj putnika koji idu na ovo putovanje nije vakcinisan.

- Naši poljoprivrednici vole da kažu kako su najbolji lek beli luk, slanina i rakija dunja ili šljiva, ali u slučaju korone to nije tako i ja bih zamolio sve, ne samo poljorpivredne prizvođače, nego sve građane Srbije koji to nisu, da se vakcinišu kako bi pomogli sebi, svojoj porodici, komšijama, prijateljima, kolegama na poslu, a to se posebno odnosi na prosvetne radnike zbog dece u školama, vaspitače u vrtićima i zdravstvene radnike - rekao je Marković.

OČEKUJEM POVEĆANJE STOČNOG FONDA U SRBIJI I ZADRŽAVANJE PORODICA NA SELU

Marković je rekao da poljoprivredni proizvođač nema ni bolovanje, ni regres, ni topli obrok, ni godišnji odmor, i da sve sam mora da zaradi i da zato vode poljoprivredne proizvođače na ovo putovanje.

- U Grčkoj, kao i u celoj Evropskoj uniji postoje kvote i ne možeš ti da proizvodiš šta i koliko hoćeš. Srbija nema kvote, ali ima veliku konkurenciju uvoza zbog CEFTA sporazuma koji je potpisan još 2006. godine. To je bivša vlast potpisala i danas to ne možemo da poništimo i ne možemo da zabranimo uvoz, ali možemo da utičemo da veliki marketi imaju proritet kupovine naših poljoprivrednih proizvoda, jer Srbija ima najbolje i najzdravije poljoprivredne proizvode, od mesa do voća i povrća. Da ne jedemo meso više godina zamrznuto iz uvoza i ostalu uvoznu robu punu hemije. Ta uvozna konkurencija je nezdrava i uništava našeg poljoprivrednika - kazao je Marković i dodao:

- Ono što je dobra vest je da će u Srbiji biti povećane premije za mleko i država se dobro bori jer su povećane subvencije za poljoprivredne proizvođače. I moramo da gledamo kako da još pomognemo poljoprivredne proizvođače. Država ne može da diktira cenu poljoprivrednih proizvoda, to diktira berza, kao što je u sučaju žita, ali možemo da utičemo na to da najveću korist imaju proizvođači, a ne nakupci. Ja očekujem da se poveća stočni fond u Srbiji i da se mladi, odnosno cele porodice zadrže na selu, a to je moguće samo ako postoji računica.

Na današnjoj konferenciji govorili su i poljoprivrednici, Gordana Momčilović iz Dragocveta, Marina Mladenović iz Kolara, Miodrag Milovanovć iz Duboke, Jovica Savić iz Bresja, Stefan Stanišić iz Glogovca i Miroljub Milutinović iz Dražmirovca, koji su se zahvalili gradu Jagodini na svoj pomoći i pažnji koju pruža selu i poljoprivrednicima.

Konferenciji za novinare koja je održana u Skupštini grada Jagodine prisustvovali su i gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović i načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević.