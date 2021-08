Želim njemu i njegovoj porodici svu sreću, ali ne želim više nikad da ih vidim, poručuje Veličković, koji je starijem detetu obećao kuću od 400 kvadrata i dva stana ako bude brinuo o njegovom sinu iz drugog braka.

Slobodan Veličković iz Prokuplja rešio je da se javno odrekne svog sina iz prvog braka jer je, kako kaže, obećao, ali se potom predomislio, i sada neće da čuva polubrata koji je invalid sto odsto i slepa osoba, a koji je Slobodanov sin iz drugog braka.

- Javno se odričem svog sina. Ono što me najviše plaši jeste kako će moj sin iz drugog braka živeti kada supruga i ja preminemo. Zato sam se ranije dogovorio sa sinom iz prvog braka, a razgovarao sam i sa ćerkom iz prvog braka da oni preuzmu brigu o njemu. Zauzvrat, dobijaju kuću od 400 kvadrata i dva stana. U početku je sin hteo, ali sada je rekao da može samo da ga drži u kući. Pa nije on kuče. Čak i psi izlaze u šetnju - objašnjava Slobodan zašto se odlučio na ovaj nepopularan korak.

Dodaje sve je kulminiralo ovog meseca jer je sin iz prvog braka obećao da će na more da vode i polubrata, ali to nije učinio.

- Dok su bili na moru, objavio je sliku, a ja sam prokomentarisao da se provode „ko ozebao što čeka sunce“. Kada su 19. avgusta došli sa mora, svratili su i pitali me zašto tako komentarišem. Oni su svi moja deca, ali je sin iz drugog braka invalid i zaista mi je bilo krivo što ne žele da mu posvete pažnju i što su mu obećali, on se radovao, a onda ga slagali. Da se razumemo, ja sam hteo da platim sve troškove tog letovanja. Na kraju sam pozvao policiju jer me uznemiravaju, šalju svakakve poruke na mobilni telefon - priča Slobodan.

Hteo da se odrekne i ćerke, ali odustao Slobodan Veličković je prvo rekao da će da se odrekne i ćerke iz prvog braka, koja je udata, ali se kasnije predomislio. - Razmislio sam dobro. Ona nas nikada nije vređala, a i tuđa je to kuća, pa ne odlučuje ona. Zato sam odustao od toga da se odreknem i nje, ali sin sam odlučuje kako će i šta će - objasnio je Slobodan.

Dodaje da mu je najveća briga ko će da se stara o sinu kada njega i supruge više ne bude bilo.

- Decu iz prvog braka sam ja očuvao, sa mojim ocem, jer ih je majka napustila dok su bili mali i otišla dalje. Ćerka je imala tada samo dve i po godine, sin godinu i po. Bilo je to 1974. Ja sam radio u Nemačkoj i tamo sticao, a oni su bili sa mojim ocem u selu. Kasnije sam se oženio po drugi put i dobio sina. I doskoro, da kažemo, bilo je sve kako-tako normalno. Dešavale su se svađe, čak i oko imovine, neka suđenja. Imanje na selu je pripalo tom starijem sinu, a platio mi je 5.000 evra za plevnju, ostalo mu je poklonjeno, jer se sve to vodilo na mog pokojnog oca - navodi sagovornik.

Boli ga mnogo jer ne žele da brinu o svom polubratu.

- Želim im svu sreću, ali ne želim više nikad da ih vidim. Ne želim da me više uznemiravaju, a ja ću naći nekog ko će da se stara o mom sinu - kaže Slobodan:

A sina iz prvog braka i njegove porodice od ovog momenta se zauvek odričem!

Slobodanov sin iz prvog braka nije želeo da komentariše očevu odluku, niti da priča o polubratu.