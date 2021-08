PATRIJARH O USTOLIČENJU JOANIKIJA - Oglasio se prvi put o situaciji u Crnoj Gori (VIDEO)

Danas u Hramu Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu NJegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije prvi put je govorio o protivnicima predstojećem ustoličenju mitropolita Joanikija koje će biti održano 5. septembra na Cetinju.

On je istakao da do sada nije rekao ni jednu reč o zbivanjima u Crnoj Gori, ali da prepoznaje savremeni mehanizam zamena teza.

- Zato nisam do sada ni jednu reč rekao na ono što se zbiva u Crnoj Gori, i zaista smo veoma tužni i prepoznajemo savremeni mehanizam zamena teza gde nekoga unapred proglasite crnim, gde ga proglasite provokatorom, kreatorom svih mogućih problema i onda sebi stvorite legitimno pravo da ga sputavate da on vodi putevima svoje slobode koja je istovremeno i ljubav. Naime, za jednu normalnu, prirodnu stvar po kojoj crkva funkcioniše, a to je ustoličenje jednog episkopa, a u konkretnom slučaju vekovima su se pravoslavni mitropoliti ustoličavali na Cetinju, neko je proglasio da to ne treba tako da bude, iako mi sada nemamo drugo rešenje jer sprovodimo ono što je prirodno i normalno, a bivamo definisani kao "neko ko nešto na silu nameće" i kao "neko ko ne razume situaciju" i kao "neko ko provocira".

- To je kao kad bi vam neko rekao - Vi ne možete da dišete vazduh jer taj vazduh ne pripada vama! A, vi bez disanja ne možete jer je to prirodna i normalna stvar. Ustoličenje i sve što crkva čini jeste uvek u duhu ovih reči Hristovih, u duhu onoga što se temelji na veri i na molitvi, u duhu smirenja i u duhu ljubavi. Crkva dejstvuje i dela uvek i isključivo iz jevanđelja. Po svojoj prirodi ona nije tu da rešava bilo kakve političke nesporazume, nije tu čak ni da utiče na njih, a kamoli da donosi političke odluke - rekao je patrijarh Porfirije

Crkva nije tu da se bavi državnim pitanjima, objasnio je patrijarh.

- Crkva je telo Hristovo, a što znači zajednicu svih onih koji su kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Telo Hristovo u kojoj po rečima apostola Pavla "nema Grka i Jevrejina". Neka svako bude ono što po svojoj savesti hoće, neka pripada kom hoće narodu i neka ustrojava svoj život na najbolji mogući način, ali ako je Hristov i ako sluša reč Hristovu, onda će uvek biti svedok mira - rekao je patrijarh Porfirije.

Patrijarh je istakao da ustoličenje mitropolita Joanikija treba da bude utemeljeno na veri, molitvi, ljubavi i na neprestanom podsećanju sebe da nam reč Hristova mora biti merodavna.

- Ako jeste, imaćemo mir u duši, a ako nije bićemo u najmanju ruku uznemireni - rekao je patrijarh Porfirije.

Podsetimo, protiv ustoličenja mitropolita Joanikija, u prisustvu patrijarha Porfirija su sve opozicione stranke predvođene Đukanovićevim DPS-om, brojne nevladine organizacije i pojedinci.

Iako se ustoličenja mitropolita SPC tradicionalno održavaju u Cetinjskom manastiru, oni su zahtevali da se taj čin izmesti u neki drugi objekat na teritoriji Crne Gore izgrađen poslednjih decenija ili u sedištu SPC u Beogradu.

Takođe, Mitropolit crnogorsko primorski SPC Joanikije potvrdio je da će njegovo ustoličenje 5. septembra biti na Cetinju, uprkos pozivima da zbog podignutih tenzija ono bude izmešteno.

– Podrazumijeva se da će to biti na Cetinju – odgovorio je Joanikije.