MUKE VLASNIKA! Voze nova kola, a NE MOGU DA PROĐU TEHNIČKI: Zbog ove sitnice upali u VRZINO KOLO iz kojeg ne mogu da izađu

Novi propisi trebalo bi da dovedu do toga da više ne može "svašta" da prođe tehnički pregled i bude registrovano kao ispravno vozilo. Međutim, s druge strane, sada i pojedina potpuno nova i ispravna vozila ne mogu da prođu tehnički, ako im se, na primer, broj motora nalazi na nedostupnom mestu.

Na neobičnu situaciju sa novim i strožijim pravilnikom ukazuje nam doktor Rajko Jović iz Novog Sada, koji ne uspeva da registruje svoj novi "VW tuareg" iz 2019. godine. Lane, kako je auto nov, nije morao na tehnički, a sada na prvom tehničkom ne može da prođe jer se ne vidi broj motora. Odnosno može ako se skine pola motora i dođe do mesta gde se nalazi broj, ali tada auto gubi garanciju u servisu. Tako novi vlasnici upadaju u kolo iz kojeg ne mogu da se iščupaju.

- Sve sam uradio šta se od mene tražilo, došao sam na vreme na tehnički, pre isteka registracije, ali ispostavilo se da oni ne mogu da očitaju broj motora. Kažu mi da idem u ovlašćeni servis da mi oni to urade. Odem tamo, u servisu mi opet kažu da je to čista glupost i daju mi upustvo kako to na tehničkom treba da obave. Odem u drugi centar za tehnički pregled, ali ne vredi, ni oni sa uputstvima iz servisa ne mogu da vide broj. Ne pomaže ni fleksibilna optika. Broj motora je na takvom mestu da bi trebalo da rasture pola motora da dođu do njega i da ga vide. Autu još nije ni prvi servis uraden, ako ga budem dirao više neće biti pod garan cijom. Zakonodavac očigledno o ovakvim situacijama nije razmišljao - rekao je Jović, profesor Medicinskog fakulteta i doktor sa Klinike za ORL Kliničkog centra Vojvodine.

Automobilu je tako istekla registracija, a Joviću je ostalo da se posle tri neuspešna tehnička pregleda dopisuje sa institucijama. Dodaje i da su mu radnici sa tehničkog rekli kako je on petnaesti koji poslednjih dana nije mogao da registruje auto iz istog razloga. Samo je izgleda jedini koji na ovaj problem ukazuje. Motor je nov, evro 6 standard, auto poseduje sve papire i kupljen je u Srbiji pre dve godine.

Sagovornik sada čeka rešenje preko servisa koji bi trebalo da mu pribave papir sa brojem motora, kako ne bi morali džaba da ga rastavljaju. Na tehničkom su mi tražili da platim iako ništa nisu uradili, razumno smo se dogovorili da to nema smisla, jer nikakvu uslugu nisam dobio. Nepojmljivo mi je da auto ima sve što treba, a ne može da bude registrovan. Neko je u sistemu zakazao. U Nemačkoj se više i ne gleda broj motora, ali kod nas je to uslov - nastavlja Damir Okanović, iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, kaže da postoji inicijativa da se kod nas više ne proverava broj motora, te da se on tretira kao rezervni deo, kao što je to slučaj u Nemačkoj.

- MUP donosi pravilnik o načinu obavljanja tehničkog pregleda, a tim pravilnikom određeno je da se kontroliše i broj motora. Suština je svakako da niko ne treba da trpi zbog procedure i u svakom slučaju to nije dobro. Ukoliko na vozilu ne može da se vidi broj motora, jer je tako urađeno, onda to ne

On dodaje da postoji sistemski problem jer je tehnički pregled po svojoj suštini pravni postupak. Naš Ustav i pravni sistem je takav da morate da utvrdite dvostepenost u svakom postupku, a kod tehničkog pregleda ne postoji dvostepenost.

Kako kaže, ne postoji instrument, pravno sredstvo kojim možete da osporite odluku tehničkog pregleda i da se to podvrgne ispitivanju nekog višeg organa. Često se dešava da vlasnici vozila smatraju da odluka kontrolora na tehničkom pregledu nije ispravna. Vozač u tom slučaju ne može da ode na drugo mesto da obavi tehnički pregled, jer je već u sistemu - ističe Okanović.

Iz Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda prvi put čuju za ovakav slučaj. Oni savetuju da je najbolje da se kontaktira sa Upravom kriminalističke policije koja se bavi brojevima motora i od njih zatraži broj ili dobije novi. Ali i da se svakako kontaktira sa ovlašćenim uvo znikom i s njima pokuša da se dode do rešenja, pošto bi ovo uskoro mogao da postane problem mnogih

Vratili ga zbog dela koji nije fabrički predviđen

Krajem jula jedan vozač je u emisiji SAT postavio pitanje u vezi sa "audijem" koji je kupio 2017. godine. Vratili su mu automobil sa tehničkog pregleda jer nije imao prskalice za farove. Iz fabrike "Porše" su usmenim putem potvrdili da je njegovo vozilo tako fabrički proizvedeno, dakle da ne postoji deo koji je obavezan u novom pravilniku prilikom registracije vozila. Tek kada je ovaj slučaj dospeo u javnost, ova "anomalija" je otklonjena, a čovek je uspeo da registruje svoj četvorotočkaš.