UMALO DA MU RAZVALE POLA MOTORA! Rajko odvezao novi automobil na tehnički pregled, a onda je tamo doživeo ŠOK!

Uprkos prvobitnom cilju da se tačno razdvoje vozila koja mogu da prođu tehnički pregled, od onih koja ne zadovoljavaju kriterijume da budu registrovana kao ispravna, novi Pravilnik je zadao problem i vlasnicima potpuno novih vozila koja ne mogu da prođu tehnički pregled ukoliko im se broj motora nalazi na nedostupnom mestu, što je slučaj Rajka Jovića iz Novog Sada.

Njegov VW tuareg iz 2019. godine upravo zbog ovog problema nije mogao da prođe tehnički pregled, a jedina mogućnost bila je da se skine pola motora kako bi se došlo do broja, u kom slučaju bi izgubio pravo na garanciju u servisu.

"Sve sam uradio šta se od mene tražilo, došao sam na vreme na tehnički, pre isteka registracije, ali ispostavilo se da oni ne mogu da očitaju broj motora. Kažu mi da idem u ovlašćeni servis da mi oni to urade. Odem tamo, u servisu mi opet kažu da je to čista glupost i daju mi upustvo kako to na tehničkom treba da obave. Odem u drugi centar za tehnički pregled, ali ne vredi, ni oni sa uputstvima iz servisa ne mogu da vide broj. Ne pomaže ni fleksibilna optika. Broj motora je na takvom mestu da bi trebalo da rasture pola motora da dođu do njega i da ga vide. Autu još nije ni prvi servis uraden, ako ga budem dirao više neće biti pod garancijom. Zakonodavac očigledno o ovakvim situacijama nije razmišljao," rekao je Jović, čijem je automobilu zbog svega toga istekla registracija i koji mesecima piše institucijama kako bi rešio problem. On je dodao i da su mu radnici iz tehničkog rekli da petnaestak vlasnika vozila ima isti problem.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja rekao je da kod nas postoji incijativa da se, poput Nemačke, više ne gleda broj motora već da se on tretira kao rezervni deo, kako vlasnici ne bi trpeli zbog ovog problema.

"MUP donosi pravilnik o načinu obavljanja tehničkog pregleda, a tim pravilnikom određeno je da se kontroliše i broj motora. Suština je svakako da niko ne treba da trpi zbog procedure i u svakom slučaju to nije dobro. Ukoliko na vozilu ne može da se vidi broj motora, jer je tako urađeno, onda to ne bi trebalo da ide na štetu vlasnika automobila," rekao je Okanović.

Za razliku od Okanovića, iz Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda prvi put čuju za ovakav slučaj. Oni savetuju da je najbolje da se kontaktira sa Upravom kriminalističke policije koja se bavi brojevima motora i od njih zatraži broj ili dobije novi. Ali i da se svakako kontaktira sa ovlašćenim uvoznikom i s njima pokuša da se dode do rešenja, pošto bi ovo uskoro mogao da postane problem mnogih.