Da li su ekskurzije tempirana korona bomba? Škole masovno vode đake na put da ne propadnu pare

U junu je ukinuta zabrana na ekskurzije.

Slučaj OŠ "Milan Rakić", gde se 29 đaka vratilo sa rekreativne nastave zaraženo koronom, verovatno neće biti jedini. Ova škola samo je jedna od mnogih koje užurbano organizuju rekreativne nastave i ekskurzije da roditeljima ne bi propao novac za putovanja koja su bila stopirana zbog korone.

Naime, sve te ekskurzije isplaćene su u celosti do marta 2020. godine i trebalo je da se realizuju kad se za to steknu uslovi. Uslovi su se stekli godinu i po dana kasnije, ali do tada su turističke agencije već prosledile novac hotelima i nijedna nije htela da ga vrati roditeljima koji žele da odustanu od putovanja.

- U junu mesecu je mera zabrane održavanja eksurzija i nastava u prirodi ukinuta, jer se i epidemiološka situacija popravljala i škole su počele da organizuju ova putovanja i realizuju ih tokom leta. Pre odlaska na nastavu u prirodi svi učenici su u obavezi da obave zdravstveni pregled, a prati ih i lekar tokom ove aktivnosti - kažu za Telegraf.rs u Ministarstvu prosvete.

Škole koje nisu organizovale putovanje tokom leta, sada to čine užurbano, dok im epidemiološka situacija još dozvoljava.

- Roditelji su tražili novac od škola, ali agencije nisu htele da ga vrate. Tako škole i roditelji imaju opciju da tuže agenciju ili da pošalju decu na put. Retko ko u ovoj zemlji želi da se tuži pet ili 10 godina, tako da su mnoge škole intenzivnije išle tokom jula i avgusta, kada je situacija sa koronom bila mirnija - navodi Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS).

Ona dodaje da je većina putovanja plaćena između 15 i 20 hiljada dinara, a za mnoge roditelje ovo nije mala suma novca.

Međutim, masovni odlazak na putovanja moće da dovede i do zaražavanja. Tako se sa Divčibara vratilo 29 zaraženih đaka OŠ "Milan Rakić" na Novom Beogradu, a inficirane su i dve učiteljice. Svi za sada imaju blaže simptome i nalaze se u izolaciji do srede.

Inače, maturanti srednjih škola po svemu sudeći ni ove školske godine neće putovati u inostranstvo, jer je zbog plaćanja PCR testa cena takve ekskurzije prevelika.

