OKO 12 ODSTO INFICIRANIH U SRBIJI SU DECA, a samo JEDAN ODSTO tinejdžera je vakcinisano!

Nova školska godina tek što je počela a već beležimo prve slučajeve zaražene dece. Kako su pojedini epidemiolozi i najavljivali, početak škole predstavlja rizik, ali nastava u školama je svakako neophodna deci, pa je većina obrazovnih ustanova krenula regularno, uz naravno propisane mere. Ipak, brojke koje beležimo već u startu ukazuju da je zaražavanje počelo u nekim kolektivima.

Apel da se deca vakcinišu pred polazak u školu naišao je na oštru kritiku, uprkos činjenici i obrazloženju pedijatara, imunologa, članova Kriznog štaba, koji su zauzeli stav da se vakcina preporučuje. Statistika pokazuje da je do sada 4.000 tinejdžera primilo vakcinu, što još uvek daleko od dovoljnog, kažu lekari. Jer, ako u uzrastu od 12 do 18 godina imamo oko 400.000 dece, to znači da je samo jedan odsto tog dela populacije vakcinisano.

Prema rečima zamenika direktora KC Niš, prof.dr Radmila Jankovića, od 10 do 12 odsto zaraženih čine deca između 10 i 19 godina, što ukazuje da se korona rasplamsava u školama. Kada je reč o početku školske godine, Janković kaže da je radostan što su deca sela u školske klupe, kao i da su njegovi sinovi vakcinisani.

- Oni, ni jedan ni drugi, nemaju 18 godina, ali to je bio njihov i naš izbor kao roditelja. Svakako mislim da bezbednije za njih da prime vakcinu nego da dođu u kontakt i zaraze svoje bake i deke - rekao je prof.Janković i dodao da raspolaže informacijama, da su 10 do 12 odsto zaraženih deca između 10 i 19 godina, znači školska deca.

Trebalo bi da deca pojačaju kvalitet nastave, dobro je da se socijalizuju i da su sa svojim vršnjacima, ali nije dobro da škole budu izvor zaraze zbog čega će stradati stariji uglavnom. Nisam siguran da u ovom epidemiološkom okruženju to može da se nastavi. Mislim da će vrlo brzo škole morati da pređu na onlajn nastavu, jer je jednostavno takva situacija

Svako drugo dete koje je 1. septembra pregledano u kragujevačkoj kovid ambulanti za decu, bilo je pozitivno na koronavirus, a ukupno je bilo 30 pozitivnih rezultata. Svakodnevno povećanje broja inficiranih građana Kragujevca, proporcionalno se odražava i na broj zaražene dece, pa tako prema podacima Instituta za javno zdravlje, 1. septembra u školu nisu pošla 23 učenika, a istog dana, virus je dijagnostikovan kod još 30 dece predškolskog i školskog uzrasta, prenosi portal Nova S.

Početak školske godine donosi i rizik od transmisije virusa među decom, pa je Dom zdravlja ponovo aktivirao objekat namenjen kovid ambulanti za decu. Prvog dana rada, na pregled se javilo 60 dece sa simptomima virusa. U Kragujevcu je prvi put kovid ambulanta za decu otvorena tokom epidemijskog pika u decembru 2020. i radila je sve do početka juna ove godine.

Jovanović: Škole treba poslednje zatvarati

Škole su mesta koje poslednje treba zatvarati i ne treba imati strah od okupljanja dece, jer i u ranijem periodu nije bilo velikog zaražavanja među školskom decom, istakla je direktorka Instituta "Batut" doktorka Verica Jovanović. Prvi školski dan je protekao dobro i škole su primenjivale sve preporučene epidemiološke mere, istakla je doktorka.

- To je značajan dan za sve đake i škola su sredine koje prve treba otvoriti, a poslednje zatvoriti. Data je saglasnost u epidemiološkom smislu da se krene sa redovnom nastavom, a samo u 15 sredina se primenjuje kombinovani režim, dok srednjoškolci u Tutinu imaju onlajn nastavu. Straha od okupljanja dece ne treba da bude jer i u ranijem periodu nije bilo velikog zaražavanja među decom - istakla je dr Jovanović.

Svakog petka će se praviti presek stanja u školama i lokalni instituti i zavodi davaće preporuke koji režim treba primenjivati u nastavi.

Svakodnevno lokalni zavodi i instituti prate epidemiološku situaciju i u ovom trenutku ne možemo da kažemo da li će i u kojim sredinama biti promena u režimu rada škola ali svakako će biti nekih promena. Važno je da se naglasi da je svaka promena privremena i odnosiće se na konkretnu školu i sredinu - objašnjava direktorka Instituta "Batut".

Žarište škola na Novom Beogradu

Jedno od žarišta je svakako i OŠ "Milan Rakić" sa Novog Beograda, gde se na rekreativnoj nastavi zarazilo 29 dece, objavila je direktorka „Batuta“ dr Verica Jovanović.

- Učenici i nastavnici osnovne škole "Milan Rakić" vratili su se zaraženi sa rekreativne nastave i narednih sedam dana nastavu će pratiti onlajn - rekla je Jovanović.

U pitanju je rekreativna nastava na Divčibarima i 29 dece ima kovid pozitivan status. Deca su u dobrom opštem stanju, i nastava će za njih do sledeće srede biti onlajn – dodala je doktorka Jovanović.

Udruženje pedijatara preporučilo vakcinaciju, odziv još nedovljan

Udruženje pedijatara Srbije (UPS) sve vreme svog postojanja snažno podržava vakcinaciju kao jednu od najznačajnijih procedura u zdravstvenoj zaštiti dece i prevenciji širenja zaraznih bolesti, navodi se u saopštenju, koje potpisuje prof. dr Georgios Konstantinidis, predsednik Udruženja.

"Imajući u vidu, za sada poznate, epidemiološke i kliničke karakteristike Covid- 19 infekcije u dece smatramo da je potrebno zanoviti već usvojene preporuke. U ovom trenutku, prema našim saznanjima, u SAD, Kanadi, i svim zemljama Evropske Unije, ali i zemljama u okruženju preporuka je da se vakcinišu sva deca starija od 12 godina. Takođe EAP i evropska konfederacija za primarnu zdravstvenu zaštitu ohrabruju i podstiču ovakav stav. U ispitivanjima nisu uočeni neželjeni efekti, a procenat zaštite je impresivnih 97 – 100 odsto", navodi se u saopštenju UPS.

I epidemiolog i član Kriznog štaba prof.dr Branislav Tiodorović apelovao je da treba obaviti vakcinaciju takođe i on pojašnjava da je u pitanju preporuka, a ne obaveza.

Vakcina ni za koga nije obavezna ali se preporučuje da je prime deca starija od 12 godina i trudnice, kao i da svi hronični bolesnici sa oslabljenim imunitetom prime treću dozu uz obaveznu konsultaciju lekara. Deca ovog uzrasta mogu imati određene komorbiditete koji mogu da ih dovedu u situaciju povećanog rizika i zbog toga se roditelji moraju osloboditi straha i informisati se. Roditelji bi trebalo da se konsultuju sa pedijatrima koji će im tačno objasniti sve što ih brine. Dakle, pričamo o preporuci - kaže profesor Tiodorović.

Stav Udruženja pedijatara je da treba pristupiti vakcinaciji ugroženih kategorija, u koju spadaju, deca sa imunološkim deficitom, oboleli od teških plućnih, srčanih ili bubrežnih oboljenja, te onkoloških, metaboličkih, endokrinoloških uključujući i gojaznu decu.

Smatramo, takođe, da bi bilo uputno da saglasnost za vakcinaciju ugroženih kategorija da pedijatar subspecijalista koji vodi osnovnu bolest (sem za gojazne), a da odluku u skladu sa svim opštim pravilima vakcinacije donese izabrani pedijatar.

Izuzetak od vakcinacije bi, pored standardnih kontraindikacija za vakcinaciju, možda trebala biti deca sa komorbidetima koja su već imala teški oblik bolesti sa multisistemskim inflamataornim odgovorom (MIS-C19). U slučaju da je dete prebolelo Covid 19 (dokazano laboratorijski), vakcinaciju treba započeti tri meseca nakon iščezavanja simptoma, navedeno je u saopštenju Udruženja.

Podsetimo, član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović, doveo je unuka Mihila (15), pre nedelju dana na vakcinaciju protiv infekcije Kovid-19.