DR KON PROCENIO: 'SVAKI TREĆI VAKCINISANI GRAĐANIN JE ZARAŽEN!' Međutim, iza ZABRINJAVAJUĆEG PODATKA stoji dokaz da VAKCINE RADE!

Kako raste broj zaraženih u četvrtom talasu pandemije tako je među inficiranima sve više i vakcinisanih građana. Epidemiolog Predrag Kon procenio je na osnovu poslednjeg uzorka da je svaki treći zaraženi vakcinisan. Međutim, kako je objašnjeno "Blicu", vakcinisani uglavnom prolaze sa lakšim kliničkim slikama pa je u kovid bolnicama više od 90 odsto nevakcinisanih.

Novi talas korone usred ili bolje reći nakon masovne vakcinacije više od 50 odsto građana otvorio je još jednom pitanje imaju li efekta vakcine pošto smo sa skoro 3.500 zaraženih dnevno maltene na polovini pika trećeg talasa koji je nastao kada je imunizacija bila tek na početku?

Zapravo, ovu dilemu imaju najviše nevakcinisani ili oni koji nisu svesni da i vakcina za grip traje samo jednu sezonu pa je logično očekivati da i vakcina protiv kovida ne može da deluje duže od šest meseci. Pogotovo u situaciji kada se susrećemo sa novom, delta varijantom virusa.

Kon: Procena je da je svaki treći zaraženi vakcinisan

Nije tajna da među zaraženima ima sve više vakcinisanih. Uostalom, zato se u Srbiji već nedeljama sprovodi vakcinacija trećom dozom. Na to je ukazao i epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon pošto je u sredu broj zaraženih na dnevnom nivou prešao 3.000.

-Blizu 20 posto tesiranih je pozitivno. To pokazuje da nije nemoguće da se zaražavaju i oni koji su vakcinisani. Trenutna situacija u Srbiji je otprilike takva. Svaki treći jeste vakcinisan koji je zaražen. To je procena, ne mogu da tvrdim da je tako, ali u odnosu na neki uzorak to je procena – naglasio je Kon.

Kako je rekao, zbog toga je važna vakcinacija trećom dozom paralelno sa prvom.

-Taj kolektivni imunitet treba ojačati i među onima koji su vakcinisani. Zašto? Zato što nam to jednostavno pokazuje ono što se dešava u Izraelu. Međutim, vrlo je bitno naglasiti da je smrtnih ishoda tamo gde je visok procenat vakcinisanih daleko manji – podvukao je Kon.

Pošto je Konova procena o tome da je svaki treći zaraženi vakcinisan iizazvala veliku pažnju u javnosti „Blic“ ga je kontaktirao kako bi pojasnio svoju izjavu. Kon je objasnio da je procenu izneo na osnovu poslednjeg uzorka izvan bolnica i dodao da je i dalje više od 90 odsto hospitalizovanih nevakcinisano.

"Vakcinisani imaju drugačije simptome"

Kakva je situacija na terenu možda najbolje znaju zaposleni u domovima zdravlja koji svakodnevno pregledaju na desetine ili stotine građana.

Direktor Doma zdravlja Palilula doktor Aleksandar Stojanović potvrđuje za „Blic“ da je iz dana u dan situacija sve teža i da među zaraženima sve više ima vakcinisanih.

-Imamo i po 50 ljudi u redu svakog trenutka. Povećava se svakog dana broj zaraženih. Sada se ne zaražavaju samo mladi već ima sve više starijih, ali i vakcinisanih. Uglavnom, su se zarazili na letovanju. Dolaze nam i roditelji sa decom. Imamo i zaražene koji su primili po dve doze vakcine – naglašava Stojanović.

Ipak, to ne znači da virus jednako deluje na zaražene bez obzira na to da li su vakcinisani ili ne.

- Vakcinisani imaju drugačije simptome, čak i nemaju temperaturu. Curi im samo nos i osećaju toplo-hladno, a nekima se na snimku vidi upala pluća. Ali retko ko od vakcinisanih ima teške simptome i zato ih šaljemo na kućno lečenje. Nažalost, kod mnogih nevakcinisanih sve je teža klinička slika, oni imaju teže oblike upale pluća koji zahtevaju hospitalizaciju - podvlači Stojanović.

Najveći broj zaraženih nevakcinisan

I direktor Doma zdravlja Savski venac Zoran Bekić apostrofira da je najveći broj zaraženih nevakcinisano.

Zoran Bekić

-Moram da kažem da mi na svaka tri dana menjamo doktore pa nismo vodili statistiku ko je vakcinisan, a ko ne jer nam prolazi veliki broj ljudi. Jedno je sigurno, najveći broj zaraženih je nevakcinisano dok i oni koji su vakcinisani imaju blaže kliničke slike koje ne zahtevaju bolničko lečenje – naglašava za „Blic“ Bekić.

Zaposleni u domovima zdravlja listom ističu da je znatno lakše voditi statistiku o broju nevakcinisanih odnosno vakcinisanih u kovid bolnicama nego kovid ambulantama jer, kako kažu, pacijenti se u bolnicama znatno duže zadržavaju zbog čega su podaci o njima relevantniji. Podsećanja radi, zaposleni u kovid bolnicama već nedeljama naglašavaju da je među pacijentima najviše nevakcinisanih sa teškom kliničkom slikom.

Doktorka objašnjava da korona ne bira i niko nije izuzet: Ovo može da se desi i vama

I Epidemiolog iz Kraljeva Radovan Čekanac svedoči da je epidemiološka situacija sve gora.

- Raste broj pregleda i zaraženih na dnevnom nivou za 18 do 20 odsto što je dramatičan rast. Vakcinisani uglavnom imaju lakšu kliničku sliku s tim što sa koronom uvek treba biti obazriv jer klinička slika može da se promeni u roku od nekoliko sati. Mnogo toga zavisi i od samog organizma zaraženog, da li ima neke pridružene bolesti ili osnovnu bolest – objašnjava Čekanac.

Epidemiolog Radovan Čekanac ističe kako je najbitnije da je svaka vakcina bezbedna i da ne šteti.

- Sigurno je da u visokom procentu sprečava tešku kliničku sliku i smrt. Opet kažem, mnogo toga zavisi i od samog čoveka. Recimo, veliki broj starijih koji su vakcinisani imaju i osnovnu bolest. Zbog toga kada god neko od njih se zarazi i umre postavlja se pitanje da li su umrli od korone ili zbog korone koja im je organizam toliko oslabila da ne mogu da se izbore sa osnovnom bolešću – zaključuje Čekanac.

