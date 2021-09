Stanje na putevima i graničnim prelazima POVOLJNO, evo gde će zbog radova doći do izmene režima saobraćaja

Ove večeri saobraćaj je umerenog intenziteta, a povoljne vremenske prilike i suvi kolovozi donose dobru prohodnost puteva, poručuje Automotosavez Srbije u najnovijem saopštenjju o stanju na putevima i graničnim prelazima.

AMSS najavljuje da će u periodu od 7 do 17 č, zbog radova na popravci kolovoza na delu regionalnog puta od Brzeća do Rendarske krivine na Kopaoniku doći do potpune obustave saobraćaja, a da je alternativni putni pravac Brus - Milentija - Osredci - Kriva Reka - Rendarska Krivina.

Do 17. 9. 2021. u periodu od 7 do 15 časova, izvodiće se radovi na redovnom održavanju na deonici Prokuplje (Orljane) - Malošište, u mestu Mekiš. Tokom izvođenja radova, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.

Do 6. septembra u periodu od 7 do 17 časova biće izmenjen režim saobraćaja na deonici petlja Sirig - naplatna stanica Novi Sad Jug, smer Subotica - Beograd. Saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom, a preticajna će biti zatvorena po segmentima od po 5 km kako se radovi budu premeštali.

Do 15. oktobra zbog izgradnje sektora B6 Obilaznice oko Beograda biće izmenjen režim saobraćaja na deonici petlja Beli Potok - tunel Straževica. U zoni radova koja se nalazi 400 metara od kružnog toka Resnika, u smeru ka Bubanj Potoku, saobraćaj će biti izmešten na prošireni deo kolovoza u dužini od 170 metara.

Od 3. septembra izvode se radovi na pojačanom održavanju, na delu auto-puta između petlje Ruma i petlje Pećinci. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom na desnom kolovozu auto-puta u smeru Šid-Beograd.

Prema poslednjim informacijama Puteva Srbije na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, dok podaci Uprave granične Policije dobijeni u 17:15 časova kažu da putnička vozila čekaju na prelazu Preševo 60 minuta, a na Kotromanu 40.

Teretna vozila čekaju na Kelebiji i Batrovcima 120 minuta, a na prelazu Šid 60 minuta.