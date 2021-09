PROLEĆE U SRBIJI: Posle svežeg jutra, najavljen sunčan i topao dan! Uskoro stiže promena vremena - SPREMITE KIŠOBRANE

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće 27 stepeni Celizijusa.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, na istoku zemlje umeren i jak. Najniža temperatura od 7 do 15 stepeni C, najviša dnevna od 24 do 27 C.

U Beogradu će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, povremeno uz malu i umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren istočni. Jutarnja temperatura od 11 do 15 C, najviša dnevna oko 25 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbji će biti pretežno sunčano, sa najvišom dnevnom temperaturom oko proseka, u većini mesta od 24 do 27 C.

U četvrtak i petak na jugu Srbije uz više oblačnosti ponegde se očekuje slaba, kratkotrajna kiša.