DUGI KOVID MOŽE DA IZAZOVE OZBILJNE KOMPLIKACIJE: Prva od posledica jeste problem sa bubrezima - Evo ko je najugroženiji

Iako se u početku mislilo da infekcija novim korona virusom napada isključivo respiratorne organe, vremenom se pokazalo da je kovid-19 sistemsko oboljenje koje može da izazove ozbiljne posledice.

Simptomi takozvanog dugog kovida koji traju mesecima posle početne infekcije novim korona virusom povezani su sa povećanim rizikom od problema sa bubrezima, pokazali su rezultati naučne studije urađene u Americi.

Pacijenti koji su imali teži oblik kovida-19, posebno oni kojima je potreban prijem na intenzivnu negu, izloženi su do 13 puta većem riziku od naknadnog oštećenja bubrega, čak i ako nisu razvili akutnu bubrežnu bolest tokom hospitalizacije.

Studija koju je vodio dr Ziiad Al-'Ali sa Univerziteta Vašington u Sent Luisu, a koja je objavljena u časopisu Journal of the American Society of Nephrology (JASN), analizirala je podatke oko 1,7 miliona ljudi, od kojih je gotovo 90.000 bilo bolesno od kovida-19 i imalo simptome najmanje mesec dana.

Utvrđeno je da što je duže kovid-19 prisutan veće su i šanse za razvoj novih bubrežnih problema, čak i kod onih pacijenata koji nisu morali da budu lečeni u bolnici, niti da leže na intenzivnoj nezi. Ali, istraživanje je takođe pokazalo da su bubrežna insuficijencija i disfunkcija bili izraženiji kod onih pacijenata koji su imali ozbiljniju infekciju novim korona virusom.

Približno 5% - jedan od 20 - pacijenata sa dugim kovidom doživelo je smanjenje kritičnog eGFR -a (stopa glomerularne filtracije zasnovane na kreatininu u krvi) za najmanje 30%. Pacijenti sa dugim kovidom imali su u proseku za 25% veću verovatnoću od onih koji nisu bili zaraženi novim korona virusom da smanje ovaj indeks za 30%.

EGFR se normalno smanjuje sa starenjem (oko 1% godišnje), ali dugi kovid može da pogorša i ubrza ovaj proces.

Studija je takođe pokazala da je kod pacijenata sa kovidom-19 skoro dvostruko veća verovatnoća da će razviti akutno oštećenje bubrega, pri čemu bubrezi iznenada gube funkciju, što može da izazove različite simptome, poput oticanja nogu, umora i otežanog disanja.

Kod pacijenata koji su hospitalizovani zbog kovida-19 rizik da dobiju akutno oštećenje bubrega bio je za pet do osam puta veći nego kod onih koji se nisu razboleli od kovida-19, a rizik od akutnog oštećenja bubrega je oko 30% bio veći kod onih koji su lečili kovid-19 u vanbolničkim uslovima.

Pacijenti koji su imali blaži oblik kovida-19 imali su i manju verovatnoću da razviju bubrežne probleme, a rizik je bio nešto veći za one koji su nedeljama patili od ove bolesti.

