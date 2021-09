U Srbiju se, u narednim danima, ako je suditi po temperaturi koja će dostići do 30 stepeni, vraćaju letnji dani. U narednih desetak dana, kažu meteorolozi, biće sunčano, stabilno i suvo vreme, a da smo sve bliži jeseni ukazivaće samo sveža, ponegde i maglovita jutra.

Nedelju pred nama obeležiće ujednačena temperatura i sunce, u prvih nekoliko dana očekuje se nešto prijatnije vreme, dok topliji dani stižu u drugoj polovini gde će temperatura biti blizu 30 stepeni Celzijusa.

Meteorolog Milena Lazarević objasnila je da se veći deo Balkana trenutno nalazi pod uticajem anticiklona iznad severne Evrope koji će se tu zadržati neko vreme, pa zbog toga i prvi dani nedelje neće biti topli kao oni krajem.

"Srbija je, kao i veći deo Evrope, pod uticajem ovog antciklona, a očekuje se da će se on u našem regionu zadržati sedam do deset dana. To zapravo znači stabilizaicju vremena, bez oblaka i vetra, jer u anticiklonu vetrovi su slabi, a oblaka gotovo da nema", kaže Lazarević.

Ovo potvrđuje i meteorolog Đorđe Đurić koji objašnjava da nas zahvaljući ovom ciklonu očekuju stabilniji dani sa nešto maglovitijim jutrima.

"U narednim danima očekuje se stabilno, suvo i umereno toplo vreme, ali uz hladna, ponegde i maglovita jutra. Jedan oblačni sistem, sa obilnim padavinama, premeštaće se od Tunisa preko Sicilije i juga Italije ka Grčkoj i Makedoniji. To znači da će periferni deo ovog oblačnog sistema većem delu Srbije, na početku nedelje, doneti umereno oblačno vreme", kaže Đurić.

Prva polovina nedelje nešto svežijaĐurić najavljuje više temperature, ali kako kaže, u nešto njih ulazimo postepeno. Ponedeljak i utorak obeležava temperatura do 25 stepeni Celzijusa, ali se predviđa da će ona postepeno da raste.

"Naše područje početkom nedelje biće pod uticajem snažnog anticiklona sa severa Evrope. Očekuje se da vazdušni pritisak bude znatno iznad normale, što će uslovljavati stabilno i suvo vreme, ali i strujanje nešto svežije vazdušne mase sa severoistoka, pa će temperature u ponedeljak i u utorak biti malo ispod prosečnih vrednosti", kaže Đurić i dodaje da će već od sredine nedelje veći deo Srbije biti pod uticajem južnog strujanja, uz postepen porast maksimalnih temperatura.

Zbog toga nas u sredu, četvrtak i petak očekuju sveža, ponegde i maglovita jutra, a tokom dana znatno sunčanije i toplo vreme. Minimalna jutarnja temperatura kretaće se od 6 do 14 stepeni Celzijusa, a maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni, dok će se u Beogradu kratati do 27 stepeni Celzijusa.

Za vikend još toplije

Đurić predviđa da za kraj nedelje možemo da očekujemo još toplije dane u poređenju sa onim na početku.

"Prema trenutnim prognozama postoji mogućnost da ovog vikenda bude još toplije, a sve zbog priliva još toplije vazdušne mase sa zapada i jugozapada, pa da oko 11 i 12. septembra temperature budu i oko 30 stepeni Celzijusa, ponegde čak i koji stepen preko", kaže Đurić.

Lazarević dodaje da će najtoplije biti na jugu i istoku zemlje.

"Sredinom nedelje se očekuje ta visoka vazdušna masa, pa i postepen rast temperature. Prema trenutnim procenama trebalo bi da najtoplije bude na jugu i istoku zemlje, tačnije u Negotinskoj i Timočkoj krajini", kaže Lazarević.

Kakav nas septembar očekuje?Lazarević za ovaj mesec predviđa umereno toplo vreme, bez velikih tropskih vrućina i tropskih talasa, a padavine će, kaže, biti malo iznad proseka u zavisnosti od mesta do mesta.

"Srednja minimalna temperatura na teritoriji cele Srbije tokom septembra biće malo iznad višegodišnjeg proseka i kretaće se u intervalu od 7 do 14 stepeni Celzijsa. Kao i obično, jugoistočni i istočni predeli biće topliji od ostatka zemlje", rekla je Lazarević.

