MITROPOLIT JOANIKIJE: Onaj koji bi najviše trebalo da štiti Ustav, najviše ga je kršio

Mitropolit Joanikije ocenio je da je na dan njegovog ustoličenja, crnogorski Ustav najviše kršio onaj koji je trebalo najviše da ga brani. On je takođe optužio predsednika Mila Đukanoviča da je ugrozio verske slobode da bi izvukao političku korist.

"Ako je nekome stalo da se ustoličenje ne dogodi, da to ne bude u Cetinjskom manastiru, on to može da ospori sudskim putem. Ovo je zemlja u kojoj treba da se poštuju Ustav i zakon. Nažalost, onaj koji bi najviše trebalo da štiti Ustav, najviše ga je i kršio", rekao je mitropolit Joanikije.

Mitropolit je, u međuvremenu, u izjavi za podgorički Dan rekao da je uoči njegovog ustoličenja u Cetinjskom manastiru Crna Gora zahvaljujući njenom predsedniku Milu Đukanoviću postala školski primjer grubog mešanja politike u sferu religije, ugrožavanja verskih sloboda i kršenja Ustava i zakona.

"Najgore od svega jeste što je predsjednik države po svaku cijenu htio da našem vjerskom skupu nalijepi političku oznaku i za sebe izvuče političku korist, što je vjerujući narod energično odbacio i osudio. Onaj ko vrši takve zloupotrebe najviše državne funkcije, ugrožava samu državu i unižava njen ugled. Za to treba da snosi odgovarajuće posledice", izjavio je mitropolit Joanikije za Javni servis.

Mitropolit Joanikije ustoličen je u nedelju u Cetinjskom manastiru uprkos protivljenju "komita" i žestokim neredima koji su izbili u Podgorici i na Cetinju.



