'ZA DVE NEDELJE I DO 7.000 ZARAŽENIH DNEVNO!' Dr Tiodorović: Situacija prelazi u vanrednu, i da uvedemo mere, pitanje je da li bi BILO EFEKTA

Iako nismo očekivali da ćemo tako brzo preći brojku od 5.000 zaraženih dnevno, taj skok smo upravo juče zabeležili. Okupljanja, koncerti, utakmice, nepoštovanje postojećih mera učinile su svoje, ali i delta soj koji je do te mere zarazniji, te se od jedne osobe može inficirati čak 10.

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović kaže za „Blic“ da će brojke i dalje biti u porastu, te se u naredne dve nedelje može zabeležiti i skok do čak 7.000 na dnevnom nivou. Takva statistika, dodaje profesor, doprineće porastu broja hospitalizovanih.

- Prešli smo crvenu liniju, praktično cela Srbija je nesigurna, ali više se može reći da je situacija nepovoljna. Pojedini krajevi kao što je Novi Pazar, Tutin, tu je i Kragujevac, pokazuju da prelaze iz nepovoljne u vanrednu situaciju. Kragujevac je već tražio saglasnost da uvede, a ovi ne žele. Oni se i dalje ponašaju tako opušteno, iako im je puna bolnica u Novom Pazaru. Zašto smo došli u ovakvu situaciju, nameće se pitanje, pa do sada je trebalo da smo sa vakcinacijom već na 65 do 70 odsto, jer smo bili među prve tri države u početku vakcinacije, ali sada je situacija potpuno drugačija, kaže Tiodorović.

Profesor dodaje da polako izlazimo i iz „zelene zone“, jer nas neke zemlje skidaju sa liste.

- Sada su nas i Nemci skinuli sa liste, za njih smo rizična zemlja, Kipar je počeo pre nekoliko dana, a sve zbog ovih podataka. Trebalo je narod ranije da shvati u kakvoj se situaciji nalazimo. I kada bismo uveli neke mere, veliko je pitanje kako bi se stanovništvo ponašalo, i ne znam da li bi bilo kakva kontrola mera bila izvodljiva. Jednostavno, ponašali smo se tako kako smo se ponašali i sada za posledicu imamo ove brojke. Koncerti estradnih zvezda doprineli su, takoše, svemu tome, jer oni ne traže saglasnost i tu nema nikakvih mera, a na hiljade ljudi dođe, objašnjava profesor Tiodorović.

Dve nedelje brojke u porastu

Brojke će nastaviti da rastu u toku ove nedelje, kao i naredne, ocenjuje epidemiolog, a kako kaže imaćemo između 5.000 i 6.000 pa čak i do 7.000.

- Ne postoji raspoloženje u narodu za odgovornije ponašanje i to je problem, ali i za kontrolu mera. S druge strane, diže se galama oko škola, a nisu škole i deca toliki problem, kao što su okupljanja i nepoštovanje mera. Takođe, radno aktivno stanovništvo se ne vakciniše koliko bi trebalo, oni su na 40 i nešto posto. Ova grupa ljudi je u najvećoj cirkulaciji, rade u firmama, u kolektivima i to je jedan od problema. Bićemo u naredne dve nedelje u situaciji, dok se ne obavi taj „prirodni proces“, dok se ne prokuže i deca i mladi i ovaj deo radno aktivnog stanovništva. Do tada, nećemo imati smirivanje, a ovo će imati za posledicu hospitalizaciju, kaže profesor Tiodorović.

Kako dodaje profesor, ovo je sada epidemija nevakcinisanih, u bolnicama je više od 90 odsto ljudi koji se nisu odazvali vakcinaciji.

- Posle dve nedelje čeka nas neka stabilizacija na visokom nivou, to može da bude i 3.000 i 4.000, a onda će brojke polako biti u fazi opadanja, kaže profesor Tiodorović za „Blic“.

Kako motivisati ljude na vakcinaciju?

Vakcinacija je jedini prvi put da se izborimo sa virusom, odnosno da ga oslabimo do te mere kako bismo normalno bez bojazni mogli da funkcionišemo. Ipak, tek smo na pragu 52 odsto vakcinisanog punoletnog stanovništva.

- Prvo, vakcinacija je jedini način da sprečimo širenje virusa, da zaštitimo sebe i druge od virusa. Dalje, ne bi mogli mutirani sojevi da se tako šire da je obuhvat vakcinacije veći, jer se tako smanjuje broj osetljivih osoba i smanjuje se prostor za širenje virusa i prostor za njegovu mutaciju. Razgovor, tribine, edukacija… treba što više razgovarati sa ljudima, kaže profesor Tiodorović.

Da li nam preti novi soj?

Bilo bi dobro da lambda ne dođe, kaže profesor.

U našem okruženju, koliko vidim do sada, on je u Austriji detektovan. I to na nekom turisti iz Perua, jer tamo se i pojavio prvi put. Da li je dalje mogao da krene prema našoj zemlji, nemamo dokaza za to niti ikakvog podatka. To je novi soj, brže se širi, kao delta soj, ali ima teže oblike i veću smrtnost, to su pokazale njihove studije, objašnjava epidemiolog.