POTPREDSEDNICA VLADE SRBIJE POSETILA HE „ZVORNIK“: EPS spreman za izazove

Revitalizacija Hidroelektrane „Zvornik“ završena je na vreme, efikasno i tačno, istakla je Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka energetike i rudarstva tokom posete ovoj prvoj elektrani na Drini.

- Važno je ne samo postojanje ove neverovatne hidroelektrane već i sve ono što je EPS zajedno sa svojom partnerima uradio kako bi ova elektrana imala produžen vek za još 40 godina, povećane instalisane kapacitete, veću proizvodnju – rekla je Mihajlovićeva tokom obilaska HE „Zvornik“ sa Klausom Milerom, novopostavljenim regionalnim direktorom KfW banke za jugoistočnu Evropu i dodala:

- Od 2001. sarađujemo sa KfW-om i vrednost zajedničkih projekata u energetici je blizu 1,5 milijardi evra. Važna je uloga i Elektroprivrede Srbije. EPS je jedna ozbiljna kompanija pred kojom su veliki izazovi, ali sa druge strane EPS je kompanija koja može da se nosi sa tim izazovima i može mnogo da ulaže i utiče na to da Srbija u decenijama ispred nas ima dominantnu proizvodnju zelene energije.

Vladimir Marković, pomoćnik direktora EPS-a i direktor Sektora za ključne investicione projekte rekao je da je u revitalizaciju sva četiri agregata HE „Zvornik“ EPS uložio oko 65 miliona evra, što je finansirano iz kredita nemačke KfW banke.

- Ovo zaista jeste primer dobre prakse. Za četiri godine podigli smo snagu, efikasnost i pouzdanost. Dobili smo novu mašinsku i elektronsku opremu i produžili rad Hidroelektrane „Zvornik“ - istakao je Marković.

Snaga HE „Zvornik“ povećana je za dodatnih 30 odsto, sa 92 megavata na sadašnjih 122 megavata. Revitalizovani agregati puštani su postepeno u rad od decembra 2016. do januara 2020. godine i do sada proizveli više od 1,75 miliona MWh. Novi efikasniji agregati omogućili su da hidroelektrana „Zvornik“, izgrađena 1955. godine postavi više mesečnih rekorda u proizvodnji zelene energije, a oboreno je i više dnevnih rekorda i 2. maja 2021. postavljen najnoviji od 2.855 MWh električne energije.