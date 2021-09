DO KADA ĆEMO UŽIVATI U LEPOM VREMENU? Naš čuveni meteorolog otkrio šta nas čeka narednih dana!

- Samo će danas na jugu, jugoistoku i ponegde središnjim predelima Srbije zbog razvijanja ciklona nad Jonskim morem biti nešto više oblaka ali se padavine uglavnom ne očekuju, dok će u isto vreme danas i sutra u košavskom području zbog razvijanja pomenutog ciklona i postojanja snažnog anticiklona nad većim delom Evrope u košavskom području duvati umerena, na jugu Banata ponegde i jaka košava - obelodanio je meteorolog Marko Čubrilo.

- Do vikenda bez bitne promene ali će košava do petka prestati. Jutra sveža, posebno po planinskim kotlinama gde može biti i kratkotrajne magle. Jutarnji minimumi od +8 do +16, a na planinama ponegde oko +4 stepena Celzijusa. Dnevni maksimum od +21 do +26 stepeni Celzijusa, a na jugu oko +29 stepeni Celzijusa - dodaje meteorolog.

- Za vikend i početkom sledeće nedelje još malo toplije obzirom da bi vazdušno strujanje trebalo okrenuti na južni ili jugozapadni smer te bi se maksimumi kretali iznad proseka i uglavnom bui bili u opsegu od +23 do +28 stepeni Celzijusa, a na jugu regiona i do +31 stepen Celzijusa ponegde.

- Trenutno je razvijanje slabog ciklona nad središnjom Evropom koji bi se uputio ka nama najverovatnija opcija. To bi za posledicu negde oko 16.09. ili prema 18.09. imalo naoblačenje i pogoršanje uz kišu i zahlađenje.

Koliko bi tačno kiše bilo ostaje da se vidi. Ovo su tek prvi signali i moguće je da se oni saasvim i ukinu. Trenutno je GFS jutarnjim proračunom jači i brži po pitanju te promene u odnosu na ECMWF dok je sinoć situacija bila obnuta - istakao je Čubrilo.

- Bitno je da ansamble članovi oba modela polako ali sigurno pojačavaju signal za ovu promenu što znači da ona barem trenutno postaje sve verovatnija. Zahlađenje svakako ne bi bilo jako i temperatura bi se spustila u prosečne vrednosti za treći deo septembra, uglavnom ispod +22 stepena Celzijusa.

Situacija će i dalje biti praćena, a svi koji uživaju u ovom kasno-letnjem vremenu imaju na raspolaganju barem još nedelju dana - zaključio je meteorolog.