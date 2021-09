GDE ĆE SRBI NAJLAKŠE PUTOVATI? EU u ovih 10 zemalja PRIZNAJE kinesku vakcinu!

Ambasadori 27 zemalja članica odlučili su da skinu Srbiju i još pet država sa zelene liste EU za putovanja. Ovu odluku trebalo bi da potvrdi narednih dana Savet EU, a stupila bi na snagu od 15. septembra.

Baš kao ni kada se pre tri meseca Srbija našla na listi “epidemiološki bezbednih zemalja”, ova nova odluka Saveta EU nije obavezujuća za države članice, radi se samo o preporuci, a konačnu odluku donose same države koje propisuju pravila po kojima turisti iz različitih zemalja mogu da uđu na njihovu teritoriju.

Na osnovu iskustva kojeg smo imali tokom skoro čitavih 12 meseci, tačnije od jula 2020. do sredine juna ove godine, biće zemalja koje će imati tvrđi, odnosno blaži stav prema putnicima iz naše zemlje. Za očekivati je da bude znatno otežan odlazak i boravak u zemljama poput Francuske, Nemačke, Italije, Belgije, Španije, a verovatno i Austrije.

- Neke zemlje će, možda, bez obzira na to da li je neko vakcinisan ili ne, insistirati na karantinu, kao što su Nemačka, Austrija i druge koje su najrigidnije. Međutim, ono što je nama u ovom trenutku najvažnije jeste da zemlje u koje putujemo turistički, svakako i bez obzira na preporuke, i stavljanja na crvenu listu, postupaju u skladu sa svojim interesima.

Tako je bilo i tokom leta. Zato ne očekujem da Grčka, Hrvatska, Bugarska i još nekoliko zemalja menjaju pravila do kraja septembra, i oni koji su vakcinisani ili imaju testove, moći će da ulaze u te zemlje kao i do sada. To očekujem, ali da li će tako i da bude videćemo - rekao je za Blic Aleksandar Seničić, prvi čovek Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA)

Neke zemlje će priznavati potvrde o vakcinaciji, druge će tražiti možda čak i dva PCR testa (jedan pred polazak i drugi po dolasku na odredište), treće će boravak usloviti karantinom od sedam ili deset dana, a sigurno je da će biti i onih koje neće prihvatati putnike iz Srbije, osim ako nemaju radne vize ili neke neodložne poslove.

Kako se moglo čuti prethodnih dana u izborima iz Brisela, eventualni uslovi će umnogome zavisiti i od toga koje vakcine prihvata koja država. Najbolji primer je Nemačka koja je pre nekoliko dana stavila Srbiju na crvenu listu, ali i dalje dozvoljava ulazak naših građana koji su vakcinisani sa obe doze. Međutim, problem je što Nemci priznaju samo cepiva koja je odobrila EU, dakle “fajzer” i “astra-zeneku”, ali ne i “sinofarm” i “sputnjik”.

Prema poslednjim podacima deset država članica Evropske unije priznaje potvrde o vakcinaciji kineskim “sinofarmom”, vakcinom kojom je cepljeno više od dve trećine građana Srbije. Podsetimo, “sinofarm” je odobren od strane Svetske zdravstvene organizacije (SZO), ali ne i od Evropske agencije za lekove (EMA).Trenutno je sa potvrdom da ste cepljeni “sinofarmom” moguće ući u Austriju, Grčku, Mađarsku, Island, Holandiju, Španiju, Švedsku, Finsku, Švajcarsku i na Kipar.

“Ulazak u Finsku je omogućen svim putnicima koji imaju potvrdu da su primili dve doze vakcine koja je odobrena od strane EMA ili SZO”, stoji u odluci nadležnih finskih vlasti. Specifičan je slučaj sa Austrijancima. Naime, vakcinisani “sinofarmom” mogu da uđu u Austriju, sa potvrdom o završenoj imunizaciji, ali im ona ne dozvoljava da ulaze u veliku većinu hotela, restorana ili drugih ugostiteljskih objekata. Tamo se, naime, priznaju samo vakcine odobrene od strane EMU.