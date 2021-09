Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je danas pritvor vlasniku škole glume Miroslavu Miki Aleksiću optuženom da je silovao i polno uznemiravao više polaznica te škole i odredio mu meru zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor (kućni pritvor uz nanogicu).

Advokat Mike Aleksića, Zoran Jakovljević objašnjava da je sud končno uvažio sve navode koje je odbrana do sada isticala.

- Ovakva odluka suda se desila u poslednjem momentu. U pitanju je teško zdravstveno stanje Mikino, novinari koji su ispratili njegov izlazak, mogli su da vide kako izgleda Miroslav Aleksić. On je porethodnih nedelja hitno morao biti prebačen na VMA, jer CZ ima ugovor sa njima. Problem je bio šećer, srednje vrednosti bile su 28, što je jako visoko, i to je nešto što stanje organizma dovodi u stanje dezorijentisanosti, nesvestice. Žao mi je što se to nije desilo ranije - podvukao je Jakovljević.

Kako je dodao, povlačio se iz javnosti, a na Pink TV je došao iz zahvalnosti, jer je, kako je podvukao, Pink do sada bio savestan, i objektivno izveštavao o svemu što se dešavalo.

- Imali smo ozbiljan problem sa medijskim linčom, krvoličnim progonom jednog čoveka, i kada smo kao odbrana imali neke pokušaje, imali smo zatvorena vrata, bez obaveštenja - nastavljao je Jakovljević.

Jakovljević je istakao da je odbrana od samog starta zahtevala da, ukoliko postoji tehnička ispunjenost, da se ceo protokol snima, jer je sve "pipavo".

Direktor "Srpskog Telegrafa" Saša Milovanović objašnjava da se Telegraf detaljno bavio ovim slučajem, gde su se, kako je dodao, bavili temom iz svih uglova.

- Mi smo pustili sve što smo našli. Ta deca su drugari tih drugara koji osuđuju Miku, i onda je to zanimljivo, jer se čuju sve strane. I kada bih kao roditelj ovo komentarisao, i ako se ovo dokaže kao istina, on treba da bude u zatvoru - rekao je Milovanović.

Kako je dodao, Mika očigledno više ništa ne može da uradi da utiče na narod i na svedoke i od kuće, tako da je, shodno njegovom zdravstvenom stanju trebao ranije biti pušten na kućni protvor.

Advokat Svetozar Vujačić objašnjava da postupak treba da ide, da je odluka Apelacionog suda za ukidanje pritvora dobra, pohvalivši sudiju, jer za to treba imati hrabrosti.

- Silovanje je jedno složeno krivično delo, gde je osim se*sa potrebna i primena sile, a Milenina izjava posle 12 godina... Ja sam branio njih 12, i svi su pušteni jer nije bilo dokaza - kaže Vujačić.

Autor: