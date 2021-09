TRI BRATA, TRI JUNAKA! Aleksa, Nikola i Đorđe su danas postali oficiri vojske Srbije, roditelji nisu krili sreću!

Aleksa, Nikola i Đorđe Racković danas su promovisani u oficire Vojske Srbije, a roditelji nisu krili radost i ponos zbog njih.

Ispred Narodne skupštine danas je među 139 kadeta i kadetkinja koji su danas i promovisani u oficire Vojske Srbije stajala rame uz rame tri brata. Braća Racković, koji su rođeni kao trojke. Rođeni su u razmaku od minut, dana 20.april 1998. godine. Prvi se rodio Aleksa, porom za njim Nikola, a najmlađi je Đorđe.

Mladen Racković, otac ovih divnih mladića ispričao kako je došlo do toga da sva tri sina upišu Vojnu akademiju.

- Do toga je došlo nekom njihovom zajedničkom idejom koju mi zaista u početku nismo shvatali ozbiljno, jer nemamo vojnu tradiciju u porodici. Svi se od malh nogu bave sportom, a možda su sportski duh i ljubav prema otadžbini to što ih je nagnalo na ovo - rekao je ponosni otac za "Kurir", koji je dodao da je sa njima obilazio razne sličmne promocije i manifestacije, zbog čega im se možda upravo i rodila želja da budu na tom mestu.

- I dalje možda nismo svesni da se ovo desilo. Bili smo nepoverljivi u decu, ali smo ih podržavali u tom njihovom putu. Verujem da su izabrali pravi put, i da će ostati časni ljudi, kao što su i do sada bili. To mogu reći sa ponosom - rekao je Mladen.

Braća će se sada razdvojiti, svaki će otići u svoju jedinicu. Celog života, pa i tokom školovanja kada nisu bili sa roditeljima, bili su zajedno, a sada će se razdvojiti.

- Teško je o tome i govoriti. Teže će možda biti našoj deci jer su oni stalno bili u gimnaziji i akademiji stalno zajedno i oslonjeni jedni na druge. Mi smo sada osuđeni da ih viđamo vikendom, i to nije lako - govori mama Gordana, suzdržavajući se da ne zaplače.

- Već duže vreme viđamo ih retko. Od petočlane porodice koja je stalno na okupu, sada se družimo vikendim, i uvek je to premalo vremena za nas. Na to nikako da se naviknemo. Oni odrastaju, svesni smo toga, i to što nam je nekad teško što smo odvojeni je za njihovu bolju budućnost - rekla je ona za "Kurir", dodajući da se nada da će u skorijoj budućnosti njihova porodica i da se proširi.

Na pitanje da li strepe što su odabrali da budu vojnici, otac Mladen kaže da nema razloga za to.