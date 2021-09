SRBI HOĆE NAŠMINKANI NA ONAJ SVET! Ovo su neki od najmističnijih običaja - sahrane kao biznis?

U našoj narodnoj religiji smrt i sahrana predstavljaju neke od najvažnijih trenutaka u životu kako pojedinca, tako i njegove zajednice. U skladu sa tim, ljudi se tokom života pripremaju za sudnji dan, i nastoje da u miru i skladu odu na večni počinak.

Ipak, ako je neko možda pomislio da se tako stroga pravila vezuju za isključivo ruralna područja i prohujale decenije, pošteno se prešao. Naime, na društvenim mrežama je osvanula objava koja je poprilično šokirala, ili bolje rečeno – iznenadila javnost na internetu.

Naime, na društvenom forumu Redit, anonimna osoba postavila je pitanje koje se tiče organizacije sahrane, tražeći savet ili sugestiju u vezi sa tim koje je pogrebno preduzeće najprofesionalnije.

– Da li se neko bavi ili zna koliko je razvijena “Industrija smrti” u Srbiji u poredjenju sa Zapadom i kakav je posao organizatora sahrana,pogrebnika ili šminkera za preminule. Kolika je plata i da li je teško naći posao? – zapitao je on.

Ništa čudno, zar ne? Osim ovog dela “šminker za preminukle”? Upravo taj deo posmrtnog rituala je najviše zapao za oko, kako nama, tako i ljudima koji su se upustili u komentarisanje ove objave. Neke od ovih priča su poprilično groteskne, a mi vam ih prenosimo u nastavku:

Kako žene često govore “bez maskare ni do prodavnice”, zašto bi onda neka dama otišla na večni počinak bez nje? Upravo to misli ova gospođa:

– Pre 7 godina kad je mom mužu umrla baba, morali smo da kupujemo proširen sanduk jer baba nije stala u običan i u tu svrhu smo išli u Niš, nama najbliži veći grad. Baba umrla iznenada, nismo bili spremni bilii, ali se bukvalno isplatilo da celu opremu kupimo tamo i donesemo. Što se tiče organizacije sahrana, mislim da to kod nas ne postoji kao posao, to radi porodica. Isto mislim i za šminkera. Lično ja bih volela da odem našminkana i da ne otvaraju sanduk ali teško da će to biti tako, to kod nas prosto ne postoji – napisala je ona.

Jedan muškarac je ocenio da u tome ne vidi ništa loše, navodeći primer jednog čoveka Iz Kraljeva koji se od “smrti” poprilično obogatio:

– U jednom mestu kod Kraljeva čovek koji se bavi pogrebnim uslugama je napravio imperiju od toga. Toliko je razvio i proširio posao da sada ima svojih par stotina svinja koje uzgaja i kolje da bi imao meso za “podele” (lunch paketi koji se nose na groblje). Iznajmljuje šatre, prevoz, itd. Od tih para otvorio je i ogromnu salu za svadbe i slavlja. Tako da, taj posao izgleda cveta.

Među komentatorima, oglasio se i mladić koji tvrdi da zna ljude koji sve do tančina organizuju:

– Moji porodični prijatelji se bave time. Nekad posao ide dobro, nekad ne. Do nedavno su šostijale grobarijade, slavlje koje okuplja privatnike koji se bave ovim poslom i uvek bude torta u obliku kovčega – napisao je on, a nama ostaje samo da procenimo da li je njegova tvrdnja istinina ili ne.

U svakom slučaju, pogrebni ritual ostao je jedan od najmističnijih, pa i “najbizarnijih” ritual, a sudeći prema ovoj živoj polemici, sahrane i dalje predstavljaju pogodno tlo za razne pošalice, dovijanja, misterije i gorteske.