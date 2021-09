KAKVA JE SITUACIJA SA KORONOM U ŠKOLAMA PO SRBIJI? U nekim mestima odeljenja prepolovljena!

Ministarstvo prosvete juče je donelo odluku da srednje škole u čak 40 opština pređu na treći model nastave - odnosno svi učenici će pratiti predavanja od kuće. Malo bolja situacija je u osnovnim školama gde je istih 40 opština prešlo na kombinovani model u 7. u 8. razredu.

Ali šta se zapravo dešava u školama? Nose li se maske? Ima li zaražene dece i osoblja? "Blic" je istražio kakva je trenutna epidemiološka situacija širom Srbije, a generalni je utisak da broj zaražene dece raste. Ruku pod ruku sa tim idu i potpuno nerazumne inicijative roditelja antimaskera po roditeljskim Vajber grupama da deca ne nose maske dok idu na nastavu. Ipak, čini se i dalje da su ti roditelji u manjini, te da se većina roditelja slaže da je maska neophodna.

U Novom Sadu se uvećava broj zaražene dece

Nadležni iz Doma zdravlja ’’Novi Sad’’ saopštili su da se u ovom gradu uvećava broj dece sa simptomima izazvanim virusom korona, te stoga obaveštavaju roditelje/staratelje da se dete inficirano ovim virusom na pregled javlja svom izabranom lekaru.

- Klinička slika dece obolele od kovid infekcije najčešće nije teška i prolazi sa blagim simptomima kijavice. Veliki broj dece je takozvani “kontakt“. To su ona deca koja su bila u bliskom kontaktu sa obolelim 48 časova pre oboljevanja ili 14 dana nakon pojave simptoma. Deca - kontakti koja nemaju simptome ne treba da se testiraju i treba da su u izolaciji 14 dana. Tokom samoizolacije, ako su bez simtoma, po isteku 14 dana, vraćaju se u kolektiv, bez testiranja – poručuju iz Doma zdravlja ’’Novi Sad’’.

U novosadskim osnovnim školama se prema rečima predsednika Aktiva direktora Osnovnih škola Petra Narandžića broj evidentirane zaražene dece se ne menja.

- Podaci o broju zaražene dece se prikupljaju svakodnevno i oni su trenutno na onom nivou od početka školske godine tako da imamo između 40 i 50 zaražene dece. Na sreću, to još nije puno. Kažem ’’još’’ samo zato što je kao što svi znamo ovaj virus izuzetno nepredvidiv pa ćemo videti kako će se situacija dalje razvijati. Ono što je najbitnije jeste da se u svim školama strogo sprovode sve propisane epidemiološke mere zarad sprečavanja zaraze. Dobili smo detaljna uputstva od nadležnog Ministarstva kojih se strogo pridržavamo te se nadamo da ćemo imati što manje zaražene dece – kaže za ’’Blic’’ Narandžić.

Roditelji novosadskih osnovaca kažu da se mahom svi pridržavaju propisanih mera i nošenja zaštitnih maski te da se više brinu oko kontakata van škole nego u školi.

- Sigurniji sam kada mi je dete u školi nego kada jurca negde napolju gde ima i starijih. U školi znam da je sa vršnjacima koji su zdravi jer sigurno nijedan roditelj neće pustiti bolesno dete u školu. Čujem i da koriste maske i drago mi je zbog toga. Možda je to za nekoga preterivanje ali meni ne smeta. Navikne se čovek na sve. Navikli smo se bili i na onlajn nastavu ali nam ona svakako nije odgovarala. Ne odgovaraju nam ni maske ali se moramo navići i nadati se da će sve ubrzo proći - priča nam roditelj jednog učenika trećeg razreda osnovne škole.

U Beogradu situacija šarenolika

Koliki je tačan broj zaražene dece u našem glavnom gradu nije do kraja poznato, a Forum beogradskih gimnazija sproveo je internu analizu u pogledu odeljenja koja su u periodu od početka školske godine do danas prešla na onlajn nastavu.

Prema podacima koje su dostavili predstavnici Foruma ukupan broj odeljenja koja su morala da pređu na onlajn iznosi 48. Oni su pozvali Ministarstvo prosvete da na dnevnom nivou donose odluke što se tiče organizacije rada škola, umesto nanedeljnom kako je to trenutno slučaj.

Utisci roditelja čija deca idu kako u osnovne, tako i u srednje beogradske škole o poštovanju mera i generalnoj situaciji su podeljeni.

- Učiteljice nose maske sve vreme, deca na času samo kada govore, napolju ne nose, osim nekoliko pojedinaca. Većina roditelja koji dolaze po decu ne nosi maske, stoje ispred kapije i poprilična je gužva - navodi jedna majka čije dete pohađa jednu od beogradskih osnovnih škola.

Ona daje pozitivan primer učiteljice njenog detata. Učitejica je, kako navodi, primila i treću dozu i uprkos dosadašnjim preporukama Ministarstva da ne nosi masku, ona je odlučila da u razgovoru sa đacima masku ipak stavi kako bi dala pozitivan primer svojim učenicima.

Sa druge strane u srednjim školama, situacija je šarenolika, što nam svedoči i jedan roditelj učenika drugog razreda gimnazije.

- Kako mi je ispričao sin, njegovi drugari i on maske nose do klupa, kada sednu skidaju ih. Sa druge strane, nastavnici mahom nose maske, ali ima i onih koji to pravilo ne poštuju. U gimnaziji koju on pohađa trenutno je tri odeljenja koja nastavu pohađaju onlajn. Nastava je, prema njegovom sudu pomalo neobavezna, pa ove nedelje čak tri dana nisu imali dva prva časa, a nastavu završavaju i ranije - navodi nam ovaj roditelj.

Kako kaže u školi ima nekoliko zaraženih nastavnika, ali uspevaju da se iskombinuju i sve pokriju. Mnogi nastavnici su već krenuli u propitivanje, jer prema novoj odluci Ministarstva dovoljna je jedna ocena pre polugodišta.

Korona na jugu proredila broj odeljenja u školama

Na području Školske uprave Niš, koja pokriva područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog okruga 27 odeljenja iz 14 srednjih i osnovnih škola već je prešlo je na onlajn nastavu, ali tačan broj zaraženih učenika nismo mogli da dobijemo u Ministarstvu prosvete već smo za taj podatak upućeni na lokalne Institute za javno zdravlje.

Najveći broj škola koje su zbog obolelih od korone prešle na onlajn nastavu nalazi se u samom Nišu, gde su na ovom režimu nastave 25 odeljenja iz 12 osnovnih i srednjih škola. Od tog broja 20 odeljenja je iz osam srednjih škola a pet odeljenja su u četiri osnovne škole. Zanimljivo je da u Pirotskom okrugu sva odeljenja u osnovnim i srednjim školama normalno dolaze na nastavu dok u u Topličkom okrugu nastavu od kuće prati samo jedno odeljenje srednjoškolaca, dok u osnovnim školama svi dolaze u školu.

U niškom Institutu za javno zdravlje nismo uspeli da dobijemo informaciju o broju obolelih učenika jer se nadležni rukovodioci nisu javili na brojeve mobilnih telefona.

Da ima roditelja koji se protive odluci da njihova deca nose maske u školama, može se saznati samo na osnovu nezvaničnih informacija i čaršijskih priča. U Ministarstvu prosvete nismo mogli da dobijemo direktan odgovor da li su primilili pritužbe roditelja za nošenje maske i koliko je takvih pritužbi u kojim gradovima na području Školske uprave Niš već nam je prosleđen stav Tima za škole po pitanju nošenja maski.

- Tim preporučuje upotrebu zaštitnih maski za sve učenike i sve vreme boravka u školi. Izuzetno, kada učenik iz zdravstvenih razloga ne može da nosi masku zbog kontraindikacija, koje su potvrđene stručnim mišljenjem lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine, potrebno je organizovati rad tako da ovaj učenik boravi u školskom prostoru bez maske, pri čemu je potrebno povećati fizičku distancu sa drugim učenicima i zaposlenima i pojačati primenu svih mera zaštite (deznifekcija ruku, čišćenje i dezinfekcija nastavnih sredstava i prostora). Ovaj izuzetak moguće je primeniti na zahtev roditelja i isključivo uz priloženo mišljenje lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine i to po pravilu u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, navode u Ministarstvu prosvete.

Skoro 50 zaraženih u subotičkim školama

Prema podacima zavoda za javno zdravlje u Subotici, u Severnobačkom okrugu (SBO), u opštinama Bačka Topola, Mali Iđoš i gradu Subotica, od 1. septembra, kada je počela školska godina, do danas su ukupno, u osnovnim i srednjim školama, zabeležena 49 slučaja infekcije korona virusom.

U osnovnim školama u SBO ima 15 zaraženih učenika, dok u srednjim 34.

- Srednjoškolci izlaze, idu u kafiće, na žurke, u njihovoj populaciji i ubuduće očekujemo više pozitivnih slučajeva na kovid. Međutim, starija deca kao da pokazuju neku vrstu bunta, i osim što ne nose maske, neće da se vakcinišu. Od 12. godine je vakcinacija preporučljiva i poznato je da nema reakcija na vakcinu kod mladih. Učenici srednjih škola treba da znaju da vakcina nije štetna i da je planetarno jako veliki broj ljudi primio vakcinu bez posledica – poručuje epidemiolog dr Nebojša Bohucki.

Iako je nošenje maski obavezno u školama, primećena su starija deca koja ne poštuju tu meru, i koriste svaku priliku da skinu masku, a po opomeni prosvetnih radnika nevoljno je stavljaju.

- Nije bilo problema sa učenicima, nisu se ni roditelji bunili, ali čujemo da po Srbiji prete nastavnicima tužbama zbog toga što deca moraju da nose maske. Prosvetni radnici samo sprovode meru koju propisuju poslodavac, ali i s pogoršanjem epidemiološke situacije moramo biti svi na oprezu. Čak i ako nije u pitanju korona, stiže jesen, moramo se čuvati raznih virusa. Trebalo bi roditelji da imaju više poverenja u škole. Poverenje i poštovanje mora biti uzajamno. Ne vrede pravnilnici, mere, džaba sve ako ne uvažavamo jedni druge – rekli su za “Blic” u više osnovnih škola.

Aleksandra V., majka učenice petog razreda u prigradskoj školi, smatra da deca ne bi trebala da nose maske u školi.

- Srednjoškolci, mladi koji izlaze, a već od prvog razreda srednje idu na žurke, bi trebalo da ih nose, a čujem da ima onih koji to ne poštuju. Iako nisam za to da moje dete nosi masku nisam postavljala pitanja. Kako je tako je, nadamo se da će tokom ove školske godine koroni doći kraj. Bilo je roditelja koji su zagovarali da se pobunimo, ali je na tome i ostalo. Ne treba ulaziti u sukobe, može svako da misli šta hoće, ali kada stupe na snagu pravila za sve nijedan nastavnik ne može protiv toga. Verujem da i među njima ima onih koji su protiv nošenja maski, ali poštuju pravila – kaže Subotičanka.

U Užicu roditelji antimaskeri pozvani na razgovore

Na području Školske uprave Užice koja, računajući devet opština Zlatiborskog okruga bez Sjenice, broji 43 osnovne i 21 srednju školu, zaključno sa današnjim danom 13 odeljenja i tri srednjoškolske grupe pohađale su nastavu onlajn.

Od ponedeljka neće biti tako jer sve srednje škole Užicu, Bajinoj Bašti, Novoj Varoši, Priboju i Prijepolju, zbog povećanog broja obolelih đaka, prelaze na nastavu od kuće.

Među 15.106 osnovaca i 7.916 srednjoškolaca sa ovog područja, prvih dana tekuće školske godine bilo je sporadičnih slučajeva da roditelji, revoltirani obavezom nošenja maske, nisu hteli decu da puštaju u školu.

-Sa tim roditeljima su obavljeni razgovori i uspeli smo da ih ubedimo da je za njihovu decu, po pitanju sticanja znanja i bezbednosti, bolje da dolaze na časove i nose maske – rečeno nam je u školama u kojima je bilo problema.

Nastavnici pričaju da ima slučajeva da deca u nekom trenutku skinu maske, ali ne iz hira nego prosto zaborave na obavezu.