ZLATAN SAVET ELEKTRIČARA! Evo kako da vam računi za električnu energiju budu minimalni

Moguće je smanjiti basnoslovne račune za struju, tvrde električari.

Iako potrošeni kilovati prazne novčanike iz meseca u mesec, racionalna potrošnja i svest o energetskoj efikasnosti mogu smanjiti obračun za električnu energiju i za nekoliko cifara.

Fen, figaro i presa za kosu, tako su samo neki od uređaja koji važe za tihe ubice kućnog budžeta jer troše i više od 2 kilovata na sat. Za velike potrošače važe i pegla, bojler i mašine za pranje, odnosno sušenje veša.

Milan Bojičić, električar, objašnjava da se račun može smanjiti racionalnom potrošnjom i pravilnim odabirom kućnih aparata.

"Kada kupujete bilo šta od bele tehnike i malih kućnih aparata gledajte da to bude A plus klasa, jer to je najbolja klasa, samim tim, to je najbolja potrošnja", savetuje on i dodaje da bi trebalo vaditi punjače iz utičnica, isključivati televizor, mikrotalasnu i računare iz struje, jer su neprimetni kradljivci kilovata na brojilu bez obzira što miruju.

