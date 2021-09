INSPEKTORI UPADAJU NA SVADBE! Restorani se zatvaraju ukoliko se krše mere, počinju rigorozne kontrole objekata!

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije i nepoštovanja mera, inspektori će od četvrtka do nedelje pojačati kontrole u restoranima koji iznajmljuju sale za svadbe i veselja, a verovatno će neki od njih biti i prekinuti, najavio je juče pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković.

- Tokom vikenda inspektori su kontrolisali poštovanje epidemijskih mera u 3.800 objekata, a izrečeno je 29 kazni. Verovatno ćemo neke svadbe morati da prekinemo i da nekim vlasnicima objekata izreknemo meru zabrane korišćenja i upotrebe prostorija za organizovanje proslava - rekao je Stamenković.

Trenutno važi propisana distanca i maske u zatvorenom prostoru. Jedna osoba može da boravi na 4 kvadrata, a zabranjeno je okupljanje više od 500 ljudi.

On je naveo da je u kontrolu krenula i tržišna inspekcija koja će pravna lica, poput savetodavne podrške, ponovo podsetiti na mere koje su mesecima na snazi.

- Pojačane kontrole će krenuti praktično u produženom vikendu od četvrtka. Ove nedelje će se raditi taj pojačan nadzor, ali od četvrtka ide jedan drugi modalitet jer će doći do ukrštanja inspekcija i zajedničkog rada na terenu, kao i do pojačane kontrole veselja - objasnio je Stamenković i dodao da to neće biti prijatno, kao i da će insistirati na tome da svi inspektori preduzmu i koriste svoja ovlašćenja u maksimalnoj mogućoj meri.

Epidemiolog dr Radmilo Petrović rekao je za Kurir da su svadbe i proslave najopasnija mesta gde se zaraza širi jer samo jedan zaraženi na svadbi može da zarazi najmanje osam, devet ljudi oko sebe.

- Razumem da se narod uželeo proslava, okupljanja i svadbi, ali treba se suzdržati od toga bar još nekoliko meseci. Pokazalo se da se delta soj virusa prebrzo širi upravo na takvim okupljanjima. Ne mogu da razumem iživljavanje naroda koji na svadbama zove po 500 ljudi jer je na takvim proslavama veća opasnost zato što više ljudi u sebi nosi virus - kaže dr Petrović.

On ističe i da pozdravlja odluku kriznog štaba o uvođenju kovid propusnica zbog toga što će se bar na početku probuditi svest kod ljudi da je vakcinacija jedino što može da nas spase.

- Pretpostavljam da će se na početku zbog uvođenja sertifikata smanjiti broj ljudi na tim okupljanjima i u restoranima. Nadam se da će zbog toga mladi shvatiti da je jedini način, ako žele normalno da se kreću i odlaze u restorane i na veselja, da budu vakcinisani, kao i ako žele da ne dođe do najgoreg scenarija, a to je zatvaranje.