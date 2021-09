POŽURITE SA PRAVLJENJEM ZIMNICE! Prodavac na pijaci objasnio: Paprika će poskupeti, cene neće biti niže, a EVO ZBOG ČEGA!

Priprema ajvara u kućnoj režiji košta znatno više nego lane, jer je kvalitetna crvena paprika "na biranje", na zelenim pijacama, skuplja od 30 do 50 odsto ove godine. Za kilogram trenutno treba izdvojiti od 100 do 160 dinara.

Paradajz ima za trećinu više cene od lanjskih i košta od 80 do 200 dinara. Na kvantašima je povrće jeftinije. Stručnjaci ističu da cena neće padati, a proizvođači najavljuju i poskupljenje u narednom periodu, jer je nema dovoljno zbog suše, pišu Novosti.

Kod pripreme ajvara treba računati i da je boca ulja za 20 do 40 dinara viša u odnosu na prošli septembar i dostiže cifru od 200 dinara.

- Ko planira da pravi ajvar, bolje da požuri, jer se očekuje da će paprika biti skuplja, nema je dovoljno zbog suše - kaže prodavac na jednoj beogradskoj pijaci. - Cene neće biti niže. Evo, pre desetak dana je bila 70 dinara, a sada je od 100 do 160 dinara.

Na kvantaškim pijacama, crvena paprika na veliko širom Srbije košta od 80 do 120, a manje kvalitetna se može naći i za 70 dinara. Lošiji paradajz za kuvanje je na veliko od 50 do 60 dinara. Mnogi smatraju da i za to treba koristiti dobar plod, a njegova cena je od 90 do 130 dinara. Na beogradskoj "Veletržnici" ističu da je potražnja za paprikom u odnosu na prethodnu sedmicu povećana za 50 odsto, a za paradajzom za 25 procenata, zbog spremanja zimnice.

Agroekonomista Milan Prostran ističe da ovi plodovi imaju izuzetno visoku cenu ove godine i da ona neće padati.

- Kvalitetna paprika je 50 odsto skuplja nego lane - ističe Prostran. - Prošle godine koštala je od 80 do 100 dinara, a sada je 150, nedavno sam video da se prodaje i za 200 dinara. Paradajz je u odnosu na lanjski, skuplji za oko 30 odsto.

Prema njegovim rečima, najgore u ovoj situaciji prolazi potrošač zbog visokih maloprodajnih cena, a najmanje dobijaju domaći, manji proizvođači. On objašnjava da je poskupljenje hrane globalni trend na koji su uticali suša i situacija sa pandemijom.

Na zelenim pijacama, već je počela i prodaja ajvara. Tako se 700 grama ovog proizvoda prodaje se od 800 do 1.000 dinara. Litar mlevenog paradajza u plastičnoj boci košta od 150 do 200 dinara.

Prostran industrijski ajvar smatra nekvalitetnim, a ocenjuje da će dobar, domaći, koji manji proizvođači pripremaju na tradicionalan način, biti veoma skup.

U trgovinskim lancima kilogram crvene paprike košta od 110 do 200 dinara, a paradajz se prodaje od 100 do 230 dinara. Raspon cena industrijskog ajvara je veliki u zavisnosti od kvaliteta. Tegla od 700 grama jeftinijeg proizvoda može se naći na akciji i za 330 dinara, ali 300 grama kvalitenog, premijum proizvoda košta i do 600 dinara. Za litar pasiranog paradajza treba izdvojiti od 100 do 420 dinara.