KO JE ZAISTA SAHRANJEN U KUĆI CVEĆA? Šuškalo se da tamo TITO ipak ne počiva, njegov unuk otkriva zbog čega se krilo da mu je deda umro!

Izvor: Kurir.rs, Espreso.rs, Foto: TANJUG/SAVA RADOVANOVIĆ/WIKIPEDIA.ORG/ PHOTO DIVISION, MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING, GOVERNMENT OF INDIA/KINOKO KOKONOTSU | |

Unuk doživotnog predsednika SFRJ Joška Broz odgonetnuo je neke od najvećih tajni vezanih za njegovog dedu Josipa Broza Tita!

Joška Broz je otkrio da je poslednji put razgovarao sa Titom nakon njegove prve operacije u Ljubljani.

- U celoj toj muci setio se da je obećao da će mi dati jedan njegov karabin i pištolj za lov. On me je pozvao kod njega i dao mi karabin i pištolj - rekao je svojevremeno u jednom intervjuu Broz.

Tvrdnje da je zvaničan datum Titove smrti fingiran oštro odbacuje.

- Ispostavilo se da je operacija kasno urađena. Gangrena je krenula već na bubrege, onda sepsa, a zatim veštačka koma... Branko Lalević je isključio taj aparat tada. Zašto to pričaju? Taj čovek je mrtav, što ga stalno vraćamo iz groba? To su sve gluposti. Moraju ljudi da shvate da se Titovo vreme ne vraća, mi smo tada bili gospoda, crveni pasoš je bio pojam - dodao je Broz.

Opisao je i poslednje trenutke svog dede.

- Sada pričaju da je zvao popove, govorio na stranim jezicima i pevao neke pesme kineske i japanske... Kako zvao kad je bio u komi? Ljudi, nije progovorio nijednu jedinu reč, jedino mu se, poslednje veče, to je bila subota, mrdnula desna obrva. Ja sam u nedelju ujutru krenuo za Beograd,da uzmem čiste stvari i završim neke poslove. Samo što sam došao javili su da je umro. Ja sam samo rekao da nikome nište ne govore dok ja ne stignem. Odmah sam se vratio u Ljubljanu, ja sam ga ubacio u kovčeg, prisustvovao sam kada je taj sanduk zavaren.

Tito je imao i jednu želju pred smrt.

- Stavio sam mu prsten na ruku. To je bio njegov prsten. On je to tražio. To je prsten koji je dobio od Staljina na poklon i sa njim je sahranjen. Posle se pojavila kopija takvog prstena i prodavana je po Zagrebu - rekao je Broz.

Takođe je odbacio tvrdnje da Titovo telo nije bio u sanduku koji je položen u Kuću cveća i da je umesto tela bio pesak.

- To je izjavio šef UDBE. On je čovek lud. Zašto bi bio pesak? Kažu da se ne širi smrad. Kako da se usmrdi? Zato je i stavljen u metalni sanduk koji je zavaren i taj sanduk je stavljen u drveni kovčeg. Nisam se odvajao od tog sanduka dok nije na njega stavljena stena od devet tona - svedoči Broz.