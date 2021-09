RIZIK OD PRENOŠENJA DELTA SOJA U ŠKOLI MANJI NEGO KOD KUĆE: Struka ima važno upozorenje!

Rizik od prenošenja delta soja u školi je 4,7 odsto, a u domaćinstvu čak 70,7, pokazala je australijska studija. Ona je samo jedna od više njih koje ukazuju na to da je škola najbezbednije mesto što se tiče prenosa korone, a što je prezentovao i dr Šamez Ladani, pedijatar i konsultant za dečije infektivne bolesti u Engleskoj.

Dr Ladani je prikazao nekoliko studija koje, kako je naveo, pokazuju da je virus u škole uglavnom došao s različitih strana i da su ga unela različita deca i zaposleni.

- Studije pokušavaju da odrede da li su zaražena deca ili nastavnici inficirali ostalu decu ili zaposlene. Taj rizik sekundarne transmisije je vrlo, vrlo nizak i ne prelazi pet procenata. Dakle, rizik prenošenja virusa nekom drugom u školi je manje nego 1 u 20. I manji je kad je inficirano dete, a veći kad je nastavnik. Rizik prenošenja virusa u školi s deteta na dete je mnogo niži nego sa zaposlenog na drugog zaposlenog ili dete - kazao je dr Ladani na vebinaru Britiš medikal džornala.

On je dodao da više studija to pokazuje, uključujući i poslednju iz Australije, gde su škole posmatrane posle ponovnog otvaranja u julu i u jeku širenja delta soja.

- I u Australiji su našli da je sam virus vrlo prenosiv, ali da je transmisija u školi bila 4,7 odsto, dok je rizik za prenošenje virusa u porodici 70,7 . I eto koliko je manji rizik transmisije u školi u poređenju s ostalim sredinama, kao što je domaćinstvo - istakao je dr Ladani.

Koliko će učenika biti zaraženo, zavisi od same sredine u kojoj žive i stope prenosa virusa u istoj, a ne od škole, naveo je dr Ladani, ali i dodao da i uzrast čini svoje. Tako je najveći rizik i najveća korelacija zaražavanja sa zajednicom kod đaka starijih razreda, niži je kod mlađih, a najniži kod onih predškolskog uzrasta.

- Kada je mala transmisija u zajednici, malo je i zaražene dece, a kako se virus širi među odraslima, biće i više zaražene dece - objasnio je dr Ladani.

I to je pokazao sjajnim grafikonom o situaciji u Velikoj Britaniji tokom lokdauna 2021, kada su jedino škole radile, odrasli bili zaključani, a dominirao alfa soj. Najpre se vidi mali pik infekcije tinejdžera jer je brzim testovima testirano oko 70 odsto svih školaraca.

- Ali to je vrlo brzo nestalo, uprkos tome što su deca pohađala školu. Od polovine aprila do polovine maja, kada su odrasli i dalje bili zaključani, a deca u potpunosti išla u školu, nije bilo povećanja infekcije. Nažalost, vreme kada je došlo do povećanja jeste kad smo ponovo otvorili pabove, restorane i tržne centre, koji su po svoj prilici deci dali više mogućnosti da se mešaju s odraslima izvan škole i tako su se zarazila - naveo je dr Ladani.

Prikazao je i rezultate studije koja je rađena na učenicima nakon izloženosti potvrđenom slučaju u školi.

- Stope infekcije kod dece koja su nastavila da idu u školu, a koja su dnevno testirana, bile su slične sa onima kod đaka koji su poslati kući u samoizolaciju i iznose manje od dva odsto - naveo je dr Ladani i dodao da je vakcinacija nastavnika i odraslih članova porodice veliki benefit jer posle toga treba manje brinuti da li će deca širiti virus iz kuće i u zajednici.

- Posle svih ovih studija definitivno decu treba ostaviti da idu u školu, ali i ohrabriti testiranje gde god je to moguće - zaključio je dr Ladani.