Skandal na jednom od najvećih mesta egzekucije: GDE JE UBIJENO 80 HILJADA LJUDI - DANAS SLAVE ROĐENDANE, SLIKAJU SE POLUGOLI I SUNČAJU!

Nakon što se na društvenim mrežama pojavila skandalozna fotografija devojke koja se sunča pored spomenika koji je posvećen desetinama hiljada srpskih žrtava iz Drugog svetskog u Memorijalnom parku u Jajincima, Kurir je došao u posed fotografija na kojima se vide ljudi koji tamo slave pretpostavljamo dečji rođendan (pošto je na drvetu i oko drveta bilo balona), a očevici ističu da je puštana i glasna muzika!

Jajinci, podno Avale, jedno je od najvećih mesta egzekucije na teritoriji okupirane Srbije u Drugom svetskom ratu. I ovo nisu jedini primeri nakardnog i besramnog ponašanja pojedinaca na tom stratištu u poslednje vreme, saznajemo od naših sagovornika, koji neretko tamo zatiču raznorazne opskurne scene.

Milan Koljanin, direktor Instituta za savremenu istoriju, rekao je za Kurir da je ovako nešto skandalozno i da samo govori o nama i našem odnosu prema istoriji i stradalima. - Strašno je kolika je neobaveštenost ljudi. Memorijalni park je najveće stratište gde se svake godine održavaju komemoracije. To bi bilo isto kao kada biste otišli na groblje da pevate i slavite, pa i gore od toga - kazao je Koljanin i objasnio da su na tom mestu bila masovna streljanja i ubijanja ljudi od jula 1941. do novembra 1943. godine.

Tu su Nemci obavljali egzekucije i likvidirali zatočenike iz koncentracionih logora na Banjici i Sajmištu. U već pripremljene rake su sahranjivani i ubijeni ugljen-monoksidom u kamionu "dušegupki", koji je kružio Beogradom - kaže Koljanin. Prema njegovim rečima, postoji dilema o broju stradalih, a javlja se broj od 80.000 ljudi. - Preciznije je reći da je u pitanju na desetine hiljada ljudi, zbog toga je ovo ubedljivo najveće stratište. Od 8. novembra 1943. do 2. aprila 1944. Nemci su iskopavali leševe i spaljivali ih, tako je park danas ostao kao memorijal i bivše stratište.

Dejan Ristić, direktor Muzeja žrtava genocida, pod čijom je ingerencijom spomen-park, kaže da je zanemeo kada je video fotografije koje smo mu poslali jer je, ističe, to prva reakcija svakog razumnog ljudskog bića kada vidi tako nešto. - Uz sav napor, nemoguće je razumeti da neko vodi decu i priprema zabavne i kreativne sadržaje na stratištu gde je ubijen ogroman broj ljudi. Nažalost, ovako nešto je postalo vidljivo celoj Srbiji. Muzej apeluje i moli sunarodnike da se prema stratištima odnosimo sa ljudskim i hrišćanskim pijetetom - naglasio je Ristić i dodao:

- Jedan mali deo nas pokazuje visok stepen neodgovornosti i nezainteresovanosti i time daju primer kako se ne treba odnositi prema mestima stradanja naših predaka. On navodi i da je veoma zabrinjavajuće to kako smo došli u situaciju da pevamo, da se snimamo i slikamo na stratištu. - Svakodnevno vapimo da obnovimo ljudske i hrišćanske odnose prema stradalima u Prvom i Drugom svetskom ratu i ratu za jugoslovensko nasleđe. Nikoga ne kritikujemo, samo molimo ovakve pojedince da se dozovu svesti i shvate - istakao je on i dodao da je najgore što neko od njih to radi svesno. Takođe naglašava da bi ovakvi anticivilizacijski postupci u Evropi naišli na osudu, a da Muzej poziva da probamo svi zajedno da obnovimo kulturno sećanje na naše stradale.

- Umesto da ti ljudi odvedu decu i da ih upoznaju sa istorijom, da im ispričaju šta se tamo desilo, oni im u spomen-parku organizuju rođendane. Treba reagovati javnom osudom i pozivom da se urazumimo kao pojedinci.