'AJVARUŠA' BAŠ PAPRENA: Tegla domaće zimnice košta najmanje 500 dinara

Ponuda povrća i voća na pirotskoj zelenoj pijaci u Tijabari, u sezoni spremanja zimnice, ove godine znatno je skromija nego prošle jeseni, pa otuda i veće cene.

Razlika se oseća naročito u dve ključne namirnice koja se najviše i koriste za spremanje turšije, a to su paprika i paradajz. Retki proizvođači iz okolnih sela ovakvu situaciju objašnjavaju lošom godinom i tražnjom koja uprkos svemu ne jenjava, dok preprodavci kažu da razlika u cenama i nije tako drastična.

- Prošle godine si za 12 dinara po komadu ili oko 100 dinara za kilogram mogao da kupiš prvoklasnu papriku za ajvar, dok je ove godine skuplja bar pet dinara po komadu, pa otuda cena jedne paprike i do 17 dinara. Naravno, ima i za deset, ali je kvalitet mnogo slabiji, pa je za kilogram jednog ajvara koji stane u teglu od 700 grama potrebno mnogo više paprike nego inače. Po ovim cenama tegla ajvara napravljenog kod kuće košta bar 500 dinara, ne računajući mukotrpan rad oko njega. Ista je situacija i sa paradajzom. Prošle godine je prvoklasni, sočan paradajz mogao da se kupi po ceni od 80 dinara, sada je od 120 dinara za običan crveni do čak 180 po kilogramu za roze paradajz. Ove dve namirnice su najvažnije za spremanje zimnice i najviše se koriste, što znači da će priprema zimnice ove sezone biti bar za 30 do 40 odsto skuplja, nego prošle jeseni - objašnjava LJiljana Manić, domaćica koja dodaje da će upravo zbog cena biti manje zimnice.

Na već pomenutoj, jedinoj pijaci u Pirotu, manje je prodavaca iz okoline Leskovca i Vlastoninca ili iz okoline Niša. Upućeni kažu da je sezona za povrće i voće bila izuzetno loša zbog dugotrajne suše. Onaj ko nije navodnjavao nema čemu da se nada.

Kada je reč o ostalim namirnicama, cena karfoiola, na primer, iznosi oko 300 dinara za kilogram, krompira između 60 i 80, isto toliko koštaju i šljive, šargarepa oko 60 dinara, beli luk vredi 400 dinara za kilogram, patlidžan je između 80 i 100 dinara.

Nektarine i breskve su oko 150 dinara, dok je kilogram stonog grožđa oko 150 dinara.

Zbog suše, rod paprike u Jadru je neuporedivo lošiji nego lane, nisu uopšte cvetale kad je bilo vreme, a malo vajde je bilo i od navodnjavanja, kažu domaćini i stručnjaci. Zbog toga je, u radnjama i na pijaci, cena tog povrća visoka i kreće se čak od 160 do 200 dinara za one koji hoće da je biraju. U džačićima je rizična kupovina, jer prodavci, obično nakupci, stavljaju veliki levak i spolja stavljaju dobre paprike, a iza njih lošije.

- Zimnicu, ipak, ostavljamo, ali manje nego lane, ali će nam biti dovoljno - pričaju nam domaćice iz Runjana, kod Loznice, Mira Popović i Marica Mitić, koje ostavljaju papriku "za tegle" i za pečenje i odlaganje u zamrzivače. Za ajvar je sve manje interesovanja, jer isplati se više da se kupi u radnji. V. M.

