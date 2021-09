EVO KAKO ĆE SE OD PONEDELJKA ODVIJATI KOMBINOVANA NASTAVA ZA ĐAKE: Šta je novo u odnosu na prošlu godinu za srednjoškolce u Srbiji

Kombinovana nastava za srednje škole odvijaće se tako što će se smenjivati časovi u klupama i onlajn i to dan za danom. Sve mere koje se povlače imaju za cilj da se izbegne prelazak isključivo na onlajn nastavu. Prema najnovijim merama, ukoliko ima zaražavanja u odeljenju, onlajn traje najduže deset dana.

U 45 opština od ponedeljka srednjoškolci prelaze na kombinovanu nastavu. Novina je da odluka koja je doneta važi i za Beograd. Kombinovana nastava neće biti kao do sada, da se modeli smenjuju na nedelju dana jer je cilj je da se što manje "vezano" ide onlajn. Takođe i smenjivanje dana nastave kući i u školi, procenjuje se, doprineće što manjem prenosu virusa među đacima.

Trenutno u Srbiji se primenjuju tri modela nastave, a koje je preporučio Tim za škole koji čine predstavnici ministarstva zdravlja i prosvete i instituta Batut.

Na onlajn nastavi su osnovne i srednje škole na Kosovu i Metohiji i srednje škole u devet opština u centralnoj Srbiji. Dok je mogućnost onlajna ostavljena za srednje škole, kada je reč o osnovcima ulažu se napori da se ne prelazi na učenje od kuće. Najrasprostranjeniji je model kombinovane nastave, a ukoliko virus "uđe" u odeljenje postoji redosled mera koji će se primenjivati.

Tako da ukoliko je posredi odeljenje sa 16 ili manje učenika, nakon pojave tri obolela đaka prelazi se na onlajn u trajanju od deset dana. Odeljenje sa više od 17 učenika, nakon pojave dva slučaja, to odeljenje se deli na dve grupe i nastavlja rad po kombinovanom modelu. Na podeljeno odeljenje potom se primenjuje postupak za odeljenja sa 16 i manje učenika. Otuda se nakon pojave nova tri obolela učenika u grupi prelazi na onlajn u trajanju od deset dana.

Kada je reč o zaražavanju u školama, do sada su se pokazale kao bezbedno mesto u je transmisija virusa najmanja. Međutim, Srbija je po broju zarađenih opet na crvenoj listi, ali je broj zaražene dece znatno porastao. Prema rečima direktorke Dečjebolnice u KBC "Dragiša Mišović", Olivere Ostojić, u prethodne dve nedelje broj najmlađih pacijenata se znatno povećao i na ambulantnom ali i kliničkom lečenju.

- Pre dve, tri nedelje bilo je deset do 15 pacijenata koji su prolazili kroz našu ambulantu, sada ih ima oko 40 - navodi Ostojićeva i dodaje da su, što se tiče prijema, imali jedan do dva pre tri nedelje, a sada je to sedam do osam prijema dnevno.

Ona je navela da i deca dobijaju kiseonik, prema modifikovanim protokolima za odrasle.

S druge strane, Aleksandar Markov, predsednik Foruma beogradskih gimnazija komentarišući prelazak na kombinovani vid nastave i u Beogradu, kaže da je to "korak unazad" i da se takva odluka donosi u vreme kada su stadioni puni. Ipak, ističe s druge strane, "verovatno je takva epidemiološka situacija da je ovo jedini mogući izlaz". Markov tvrdi i da nemaju sve škole uslove za uključivanje učenika uživo.

Predsednik Foruma stručnih škola kaže da je jedino pozitivno u svemu ovome što je Ministarstvo prosvete prepoznalo savet profesora i roditelja da se učenici smenjuju na dnevnom nivou, a ne na nedeljnom, kako je to bilo prošle godine. Smatra da je to dobro jer će đaci ostati u toku, a ne kao po prošlogodišnjem modelu kada je jedna grupa išla jednu nedelju, a zatim druga grupa drugu pa su tu slobodnu sedmicu deca uzimala kao raspust.

Markov objašnjava da će đaci škola kod kojih postoje uslovi za slušanje nastave biti u obavezi da se uključe u osam časova ujutro kada počinje prvi čas i da će biti potpuno identično tretirani kao da su u učionici.

Bez maski samo na preporuku lekara

Tim za škole preporučio je upotrebu zaštitnih maski za sve učenike i sve vreme tokom boravka u školi. Izuzetno, kada učenik iz zdravstvenih razloga ne može da nosi masku zbog kontraindikacija koje su potvrđene stručnim mišljenjem lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine.

Tada je potrebno i organizovati rad tako da ovaj učenik boravi u školskom prostoru bez maske. U tom slučaju potrebno je povećati fizičku distancu sa drugim učenicima i zaposlenima i pojačati primenu svih mera zaštite (dezinfekcija ruku, čišćenje i dezinfekcija nastavnih sredstava i prostora). Ovaj izuzetak moguće je primeniti na zahtev roditelja i isključivo uz priloženo mišljenje lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine i to po pravilu u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

