DETALJNA PROGNOZA ZA SEDMICU PRED NAMA: Jesen će nam zvanično stići, a evo šta donosi sa sobom

Svežije vreme uz umerenu oblačnost očekuje nas danas, sa kišom u centralnim i južnim krajevima, a na krajnjem severu zemlje pretežno suvo, sunčano ili uz slabu prolaznu oblačnost tokom dana.

Vetar slab zapadni i severozapadni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale.

Minimalna temperatura u toku dana biće od 12 do 16 stepeni, a maksimalna od 20 na krajnjem jugozapadu zemlje do 26 stepeni na krajnjem severu.

U Beogradu razvoj slabe do umerene oblačnosti sa sunčanim intervalima tokom dana i mogućom pojavom slabe povremene kiše. Biće svežije nego u petak. Duvaće slab zapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 24°C.

U Nišu svežije vreme i pretežno oblačno sa kišom. U popodnevnim časovima delimično razvedravanje sa sunčanim intervalima. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 24°C.

Užički region očekuje svežije i pretežno oblačno vreme sa kišom tokom većeg dela dana. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 13°C do 14°C, a maksimalna od 21°C do 23°C, na Zlatiboru i Tari do 18°C.

U Vojvodini na krajnjem severu pretežno sunčano i suvo, a u ostalim predelima sa slabom do umerenom oblačnošću tokom dana. Samo na krajnjem jugu Vojvodine moguća slaba povremena kiša. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 15°C, a maksimalna od 24°C do 26°C.

U Novom Sadu slaba do umerena oblačnost tokom dana uz sunčane periode i pretežno suvo. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 24°C.

U Subotici pretežno sunčano i suvo vreme. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 26°C.

Vremenska prognoza za naredne dane

U nedelju promenljivo uz slabu do umerenu oblačnost tokom dana sa pojavom slabe povremene kiše u zapadnim i jugoistočnim krajevima Srbije. Na kraju dana i tokom noći ka ponedeljku slaba povremena kiša se očekuje u centralnim i severnim krajevima.

U ponedeljak i utorak još svežije tokom dana i pretežno suvo uz slabu do umerenu prolaznu oblačnost. Povremena slaba kiša je moguća u popodnevnim časovima u zapadnim, centralnim predelima i južnim predelima.

Početkom i sredinom sedmice uz vrlo sveža jutra. U sredu suvo uz slabu do umerenu prolaznu oblačnost, a u drugooj polovini sedmice pretežno sunčano i ponovo toplije.

